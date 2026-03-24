Uprkos ratu na Bliskom istoku, pažnja saveznika ostaje usmerena na Ukrajinu i Crno more, jer se tamo odlučuje o sudbini bezbednosti Evrope i celog sveta, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha na otvaranju treće Konferencije o bezbednosti Crnog mora u Kišinjevu.

Kako je saopštilo ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova na društvenim mrežama, Sibiha se u svom govoru, fokusirao na slobodu plovidbe.

"Sada je neophodno povećati pritisak na Rusiju, koja je u februaru sprovela više napada na lučku infrastrukturu Odese nego u celoj prethodnoj godini", dodao je Sibiha.

Ukrajina takođe traži od svojih partnera da rade na čišćenju mina iz Crnog mora i da obezbede prisustvo savezničkih ratnih brodova u regionu.

Sibiga je rekao da ne može da bude stabilne trgovine na ovom moru ako bi njegov centar bio militarizovano poluostrvo pod kontrolom agresivne države.

"Ono što je počelo na Krimu mora se završiti na Krimu. Krim je Ukrajina", dodao je ministar.

Rusija je pripojila ukrajinsko crnomorsko poluostrvo Krim na referendumu održanom 2014. godine.