Američki predsednik Donald Tramp prokomentarisao je mogućnost udara na energetsku infrastrukturu Irana i upoređivanje tih akcija sa ruskim napadima na ukrajinske objekte.

Ova tema bila je u fokusu tokom Trampovog obraćanja novinarima 23. marta.

Novinari su postavili direktno pitanje da li će se potencijalni udari na iranske elektrane razlikovati od agresivnih akcija koje Rusija sprovodi u Ukrajini.

U svom odgovoru, Tramp je naglasio da te dve situacije smatra potpuno različitim.

"Mislim da je to sasvim drugačije. Takođe, želim da razumete da nisam pristalica onoga što Rusija radi, ali ovo je sasvim drugačija stvar. Iran seje zlo 47 godina... Drugačije je", izjavio je on.

Pitanje novinara o udarima na energetske objekte usledilo je usred intenzivnih diskusija o mogućim vojnim koracima SAD protiv Irana.

Kao jedna od glavnih opcija o kojoj se spekuliše u Vašingtonu navode se upravo precizni udari na iranski elektroenergetski sistem, ali se to neće desiti u narednih pet dana.