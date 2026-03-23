"Svi iz režima su ubijeni"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Ormuski moreuz uskoro mogao ponovo da bude otvoren i nagovestio mogućnost zajedničke kontrole sa iranskim rukovodstvom.

Govoreći pre poletanja predsedničkog aviona sa Floride za Memfis, Tramp je odgovarao na pitanja novinara o budućnosti ključne pomorske rute.

- Biće otvoren vrlo brzo, ako ovo uspe - rekao je Tramp na pitanje o Ormuskom moreuzu. Na dodatno pitanje ko će kontrolisati moreuz i da li će Iran i dalje imati uticaj na protok nafte, Tramp je odgovorio da bi kontrola mogla biti zajednička.

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

- Biće zajednički kontrolisan - rekao je.

Na pitanje novinarke ko bi konkretno učestvovao u toj kontroli, Tramp je odgovorio: "Možda ja. Možda ja. Ja i ajatolah, ko god da je ajatolah, ko god da je sledeći ajatolah".

Dodao je i da bi takav aranžman uključivao "vrlo ozbiljan oblik promene režima", ističući pritom da je, kako tvrdi, iransko rukovodstvo pretrpelo velike gubitke.

- Svi iz režima su ubijeni - rekao je Tramp.

Rat traje skoro mesec dana, moreuz zatvoren za većinu saobraćaja



Rat između SAD i Izraela s jedne, i Irana s druge strane, počeo je 28. februara američko-izraelskim napadima na iranske ciljeve, nakon čega je Iran uzvratio raketnim i napadima dronova širom regiona.

Sukob je ušao u četvrtu nedelju, uz hiljade poginulih i širenje napada na Izrael, Liban i zemlje Persijskog zaliva.

Ormuski moreuz, ključna pomorska ruta kroz koju inače prolazi oko petine svetske nafte, praktično je zatvoren za većinu međunarodnog saobraćaja od početka rata, što je izazvalo globalni poremećaj na tržištu energije.

Iran je zatvorio strateški veoma važan Ormuski moreuz kao odgovor na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja. Kao posledica zatvaranja ovog morskog prolaza očekuje se veliki skok cena nafte na svetskom tržištu, što će produbiti ekonomsku krizu u svetu. Foto: Shutterstock, Printscreen/Google Maps

Iran je zapretio da će potpuno zatvoriti moreuz i minirati Persijski zaliv ako SAD nastavi napade, dok Vašington traži njegovo ponovno otvaranje i razmatra dalje vojne poteze.