(AUDIO) UZNEMIRUJUĆI VAPAJ KONTROLORA LETA NA NJUJORŠKOM AERODROMU! Poziva pilota da stane, trenutak kasnije usledila NEVIĐENA KATASTROFA: "Zabrljao sam" (FOTO)
Objavljen je uznemirujući audio zapis koji prikazuje strahovite posledice avionske tragedije na njujorškom aerodromu La Gvardijau nedelju uveče.
Dva pilota su poginula, a desetine su povređene nakon što se putnički avion zakucao u vatrogasno vozilo na kišom natopljenoj pisti njujorškog aerodroma neposredno pre ponoći.
Audio zapis snimljen sa tornja kontrole leta otkriva haotičan niz događaja, počevši od kontrolora koji poziva pilote da stanu:
„Granica 4195, samo stanite tu, molim vas“, čuje se kako mirno govore.
Nekoliko sekundi kasnije, viču: „Stoj, stoj, stoj, stoj, kamion jedan. Stoj, stoj, stoj. Stoj kamion jedan. Stoj.“
Nekoliko trenutaka nakon upozorenja, avion se zakucao u vatrogasno vozilo.
Audio snimci prikazuju trenutak kada su kontrolori prepoznali razmere katastrofe, a jedan je rekao: „DŽAZ 646, vidim da ste se sudarili sa vozilom. Samo držite poziciju. Znam da ne možete da se pomerite. Vozila sada reaguju.“
Zatim se čuje kontrolor leta kako kaže: „Ponavljam, pista 422 je zatvorena u ovom trenutku […] Aerodrom Tauer La Guardija je zatvoren u ovom trenutku.“
Jedna osoba u eteru priznaje: „Nije bilo lepo to gledati“, na šta kontrolor odgovara: „Da, znam da sam bio ovde. Pokušao sam da ih kontaktiram. Stao sam, a mi smo se ranije bavili bilo kakvom hitnom situacijom. Zabrljao sam.“
Drugi čovek dodaje: „Ne, čoveče, uradio si najbolje što si mogao.“
Povređeni i hitna reakcija
Operacije na aerodromu La Guardija bile su potpuno obustavljene do najmanje 14 časova nakon sudara, u kojem je učestvovao avion Air Canada Express. Bombardier CRJ-900, let 8646 iz Montreala, prevozio je 72 putnika i četiri člana posade kada je udario u vozilo brzinom od oko 48 km/h na pisti 4.
Vatrogasno vozilo, u kojem su bili policajci Lučke uprave koji su reagovali na problem sa mirisom u avionu Uniteda, dobilo je dozvolu za prelazak piste nekoliko trenutaka pre udara.
Dva policajca su teško povređena, ali se očekuje da će preživeti.
Četrdeset jedan putnik i član posade prevezen je u bolnicu, dok je 32 osobe od tada pušteno, rekla je Ketrin Garsija, izvršna direktorka operatera aerodroma. Neki od ostalih još uvek imaju teže povrede.
Sekretar za saobraćaj Šon Dafi poručio je: „Molim vas, molite se za žrtve, porodice i timove za intervenciju.“
Putnik opisao trenutak sudara
Putnik Džek Kabot opisao je haos udara: „Bio je to redovan let kao i uvek, ali dok smo stizali, srušili smo se jako. A onda […] smo se brzo zaustavili. I oko dve sekunde kasnije imali smo potpuni udar. Svi su leteli svuda. Avion je počeo da skreće levo i desno. […] Mislim, bio je to haos.“
Stjuardesa je bačena kroz prednji deo aviona dok je još bila vezana, ali je čudom preživela. Policajci su je izvukli iz olupine i odvezli u bolnicu.
Posledice nesreće i istraga
Šokantne slike prikazuju nos aviona smrskan, letelicu nagnutu nagore, a vatrogasno vozilo prevrnuto na bok. Ostaci su razbacani po natopljenoj pisti dok su ekipe hitne pomoći stizale na mesto događaja u roku od nekoliko minuta. Napori čišćenja su nastavljeni tokom noći, a razbijeni avion i prevrnuto vatrogasno vozilo i dalje su bili na pisti u ponedeljak ujutru.
Uprkos silini sudara, nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva putnika, iako se njihovo stanje još uvek procenjuje.
Uzrok nesreće ostaje nejasan.
Otkazano preko 500 letova
Preko 500 letova do i od aerodroma je otkazano, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Istražitelji iz NTSB-a i FAA-a pokrenuli su istrage, a specijalizovani „tim“ raspoređen je na lice mesta.
Zvaničnici su potvrdili da je aerodrom zatvoren dok posade pretražuju ruševine.
Do nesreće je došlo nakon što je nekoliko sati jaka kiša pogodila Njujork, ostavljajući pistu klizavom, ali još nije poznato da li je vreme igralo ulogu u ovom incidentu.
