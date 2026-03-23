Objavljen je uznemirujući audio zapis koji prikazuje strahovite posledice avionske tragedije na njujorškom aerodromu La Gvardijau nedelju uveče.

Dva pilota su poginula, a desetine su povređene nakon što se putnički avion zakucao u vatrogasno vozilo na kišom natopljenoj pisti njujorškog aerodroma neposredno pre ponoći.

Audio zapis snimljen sa tornja kontrole leta otkriva haotičan niz događaja, počevši od kontrolora koji poziva pilote da stanu:

„Granica 4195, samo stanite tu, molim vas“, čuje se kako mirno govore.

Nekoliko sekundi kasnije, viču: „Stoj, stoj, stoj, stoj, kamion jedan. Stoj, stoj, stoj. Stoj kamion jedan. Stoj.“

Nekoliko trenutaka nakon upozorenja, avion se zakucao u vatrogasno vozilo.

Audio snimci prikazuju trenutak kada su kontrolori prepoznali razmere katastrofe, a jedan je rekao: „DŽAZ 646, vidim da ste se sudarili sa vozilom. Samo držite poziciju. Znam da ne možete da se pomerite. Vozila sada reaguju.“

Zatim se čuje kontrolor leta kako kaže: „Ponavljam, pista 422 je zatvorena u ovom trenutku […] Aerodrom Tauer La Guardija je zatvoren u ovom trenutku.“

Jedna osoba u eteru priznaje: „Nije bilo lepo to gledati“, na šta kontrolor odgovara: „Da, znam da sam bio ovde. Pokušao sam da ih kontaktiram. Stao sam, a mi smo se ranije bavili bilo kakvom hitnom situacijom. Zabrljao sam.“

Drugi čovek dodaje: „Ne, čoveče, uradio si najbolje što si mogao.“

Povređeni i hitna reakcija

Operacije na aerodromu La Guardija bile su potpuno obustavljene do najmanje 14 časova nakon sudara, u kojem je učestvovao avion Air Canada Express. Bombardier CRJ-900, let 8646 iz Montreala, prevozio je 72 putnika i četiri člana posade kada je udario u vozilo brzinom od oko 48 km/h na pisti 4.

Vatrogasno vozilo, u kojem su bili policajci Lučke uprave koji su reagovali na problem sa mirisom u avionu Uniteda, dobilo je dozvolu za prelazak piste nekoliko trenutaka pre udara.

Dva policajca su teško povređena, ali se očekuje da će preživeti.

Četrdeset jedan putnik i član posade prevezen je u bolnicu, dok je 32 osobe od tada pušteno, rekla je Ketrin Garsija, izvršna direktorka operatera aerodroma. Neki od ostalih još uvek imaju teže povrede.

Sekretar za saobraćaj Šon Dafi poručio je: „Molim vas, molite se za žrtve, porodice i timove za intervenciju.“

Putnik opisao trenutak sudara

Putnik Džek Kabot opisao je haos udara: „Bio je to redovan let kao i uvek, ali dok smo stizali, srušili smo se jako. A onda […] smo se brzo zaustavili. I oko dve sekunde kasnije imali smo potpuni udar. Svi su leteli svuda. Avion je počeo da skreće levo i desno. […] Mislim, bio je to haos.“

Stjuardesa je bačena kroz prednji deo aviona dok je još bila vezana, ali je čudom preživela. Policajci su je izvukli iz olupine i odvezli u bolnicu.

Posledice nesreće i istraga

Šokantne slike prikazuju nos aviona smrskan, letelicu nagnutu nagore, a vatrogasno vozilo prevrnuto na bok. Ostaci su razbacani po natopljenoj pisti dok su ekipe hitne pomoći stizale na mesto događaja u roku od nekoliko minuta. Napori čišćenja su nastavljeni tokom noći, a razbijeni avion i prevrnuto vatrogasno vozilo i dalje su bili na pisti u ponedeljak ujutru.

Uprkos silini sudara, nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva putnika, iako se njihovo stanje još uvek procenjuje.

Uzrok nesreće ostaje nejasan.

Otkazano preko 500 letova

Preko 500 letova do i od aerodroma je otkazano, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Istražitelji iz NTSB-a i FAA-a pokrenuli su istrage, a specijalizovani „tim“ raspoređen je na lice mesta.

Zvaničnici su potvrdili da je aerodrom zatvoren dok posade pretražuju ruševine.