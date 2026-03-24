Decenija između 2015. i 2025. godine bila je najtoplija od 1850. godine otkako se sprovode merenja, saopštila je danas Svetska meteorološka agencija Ujedinjenih nacija (WMO).

U saopštenju se navodi da je 2025. godina bila toplija za oko 1,43 stepena Celzijusa od postindustrijskog proseka, prenosi Rojters.

- Klima je globalno u vanrednom stanju. Svaki ključni klimatski indikator je u crvenoj zoni - izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Svetske vlade su se Pariskim sporazumom iz 2015. godine obavezale da će nastojati da izbegnu globalno zagrevanje koje prelazi 1,5 stepeni Celzijusa, preneo je Blic pisanje Tanjuga.

