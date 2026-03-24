Decenija između 2015. i 2025. godine bila je najtoplija od 1850. godine otkako se sprovode merenja, saopštila je danas Svetska meteorološka agencija Ujedinjenih nacija (WMO).

U saopštenju se navodi da je 2025. godina bila toplija za oko 1,43 stepena Celzijusa od postindustrijskog proseka, prenosi Rojters.

- Klima je globalno u vanrednom stanju. Svaki ključni klimatski indikator je u crvenoj zoni - izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.