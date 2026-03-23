Na satelitskim snimcima Teherana vidljivo je da su toksični požari izazvani izraelskim bombardovanjem naftnih skladišta goreli danima nakon napada što je izazvalo strah od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija za više miliona stanovnika iranske prestonice.

Oblaci dima nastali nakon bombardovanja većeg broja objekata 7. marta prekrili su grad otrovnim dimom prepunim čađi i čestica nafte i sumpor-dioksida, prenosi "Gardijan" navodeći da je nekoliko časova nakon izraelskih vazdušnih udara u Teheranu pala otrovna kiša zasićena naftom.

Stanovnici Teherana potvrdili su da mnogi imaju glavobolje, iritacije očiju i kože i otežano dišu, a stručnjaci su upozorili da bi ti simptomi mogli biti samo početak zdravstvenih komplikacija sa dugoročnim rizicima od:

kardiovaskularnih bolesti

kognitivnih i DNK oštećenja

kancerogenih oboljenja za ogroman broj ljudi

Iran je napade Izraela na naftna skladišta opisao kao ekocid i bezobzirni čin uništavanja životne sredine.

Satelit Evropske svemirske agencije snimio je 10 dana nakon izraelskog napada da dva požara neprekidno tinjaju, kao i dim i plamen iznad naftnog skladišta Akdasije.

Bombardovanja na energetsku infrastrukturu u gusto naseljenom Teheranu, na koju se oslanjaju civili, šokirala su svet, navodi londonski dnevnik.

Kontaminacija hrane, vode i vazduha

Neki stanovnici Teherana, protivnici režima, koji su u početku podržavali američku vojnu intervenciju, rekli su da su napadi na naftna skladišta doveli do prekretnice.

Šef Svetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Gebrejesus upozorio je da ovakvi napada dovode do kontaminacije hrane, vode i vazduha i predstavljaju opasnost koja može da ima ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, posebno dece, starijih osoba i zdravstveno kompormitovanih.