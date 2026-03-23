Govoreći novinarima na Floridiprilikom ukrcavanja u predsednički avion Air Force One, Donald Trampje nakon ranijeg optimizma upozorio da sporazum sa Iranomjoš nije blizu zaključenja.

- Ne, imamo vrlo ozbiljnu priliku za postizanje dogovora. To ne garantuje ništa. Ne garantujem ništa - rekao je.

- Neću za nedelju ili dve da izađem pred vas pa da kažete: "Rekli ste…", nisam ništa rekao. Sve što govorim jeste da smo usred stvarne mogućnosti postizanja dogovora.

"Prioritet je iransko odustajanje od nuklearnog programa"

Predsednik je naveo da Sjedinjene Američke Države i Teheran raspravljaju o 15 tačaka koje bi trebalo da dovedu do završetka sukoba, pri čemu je odustajanje Irana od nuklearnog programa označio kao prioritete "broj jedan, dva i tri".

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia, SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Takođe je rekao da bi želeo da uspostavi zajedničku kontrolu nad Ormuskim moreuzom, pri čemu bi i on i iranski vrhovni vođa imali određeni udeo u upravljanju tim strateški važnim područjem.

Uprkos tome, Tramp je ponovio i raniji stav da podržava "vrlo ozbiljan oblik promene režima" u Iranu.

Sve o ratu Izraela i Amerike protiv Irana možete naći OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta(VIDEO) OTROVNI OBLACI SE NADVILI NAD GRADOM SA 10 MILIONA STANOVNIKA! Posle bombardovanja padala "naftna kiša", milion ljudi u opasnosti: Još tinjaju požari!
shutterstock_1089741215.jpg
PlanetaNOVINARKA PITALA TRAMPA KO ĆE KONTROLISATI ORMUSKI MOREUZ: "Možda ja i novi ajatolah zajedno, ko god da je ajatolah, biće zajednički kontrolisan" (FOTO/VIDEO)
profimedia-1085623799.jpg
Planeta"NIJE ISTO KADA AMERIKA BOMBARDUJE IRANSKU ENERGETSKU MREŽU I KAD RUSIJA TO RADI UKRAJINI" Tramp rekao šta misli da je razlika (VIDEO)
moreuz.jpg
PlanetaBIVŠI PREMIJER IZRAELA UPOZORAVA: "Sukob s Iranom mogao bi veoma loše da se završi po Ameriku, nisu dobili rat poslednjih 60 godina" (VIDEO)
Ehud Barak