Govoreći novinarima na Floridiprilikom ukrcavanja u predsednički avion Air Force One, Donald Trampje nakon ranijeg optimizma upozorio da sporazum sa Iranomjoš nije blizu zaključenja.

- Ne, imamo vrlo ozbiljnu priliku za postizanje dogovora. To ne garantuje ništa. Ne garantujem ništa - rekao je.

- Neću za nedelju ili dve da izađem pred vas pa da kažete: "Rekli ste…", nisam ništa rekao. Sve što govorim jeste da smo usred stvarne mogućnosti postizanja dogovora.

"Prioritet je iransko odustajanje od nuklearnog programa"

Predsednik je naveo da Sjedinjene Američke Države i Teheran raspravljaju o 15 tačaka koje bi trebalo da dovedu do završetka sukoba, pri čemu je odustajanje Irana od nuklearnog programa označio kao prioritete "broj jedan, dva i tri".

Trampovo obraćanje medijima u Palm Biču

Takođe je rekao da bi želeo da uspostavi zajedničku kontrolu nad Ormuskim moreuzom, pri čemu bi i on i iranski vrhovni vođa imali određeni udeo u upravljanju tim strateški važnim područjem.

Uprkos tome, Tramp je ponovio i raniji stav da podržava "vrlo ozbiljan oblik promene režima" u Iranu.