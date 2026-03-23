Vojni transportni avion tipa „Herkules“, koji pripada kolumbijskom ratnom vazduhoplovstvu, srušio se u blizini Puerto Leguizama, u departmanu Putumajo, a prema informacijama Blu radija, u avionu je trebalo da bude oko 110 vojnika, ali još nema zvaničnih podataka!

Nesreća se dogodila u ruralnom području na jugozapadu zemlje, a potvrdu o padu letelice dao je ministar odbrane, penzionisani general Pedro Sančez.

Ministar Sančez je izjavio da se pad dogodio ubrzo nakon poletanja, dok su vojne jedinice već uspele da stignu na mesto tragedije.

Ipak, zvaničnik je naglasio da tačan broj žrtava, kao ni uzroci pada aviona, još uvek nisu precizno utvrđeni.

"Aktivirani su svi protokoli za pomoć žrtvama i njihovim porodicama, a pokrenuta je i zvanična istraga o incidentu“, poručio je ministar.

Sančez je uputio najiskrenije saučešće porodicama nastradalih i apelovao na javnost da se suzdrži od spekulacija iz poštovanja prema njihovom bolu.