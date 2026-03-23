Glavnokomandujući ukrajinske vojske, general Oleksandr Sirski je izjavio da su se od 17. do 20. marta pojačala "neprijateljska ofanzivna dejstva".

- Protivnik je pokušao da istovremeno probije odbrambene linije naših snaga na nekoliko strateških pravaca. Žestoke borbe su se vodile duž cele linije fronta - naveo Siriski u poruci na Telegramu.

General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

General  je rekao da je tokom četiri dana bilo "619 jurišnih akcija" ruske vojske, alii je "cena tog ofanzivnog pokušaja bila katastrofalna za agresora".

- Uprkos ogromnom pritisku i angažovanju značajnih rezervi, ruska komanda nije uspela da izvrši svoje zadatke - rekao je on.

Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Ukrajinska vojska procenjuje ruske gubitke na "6.090 poginulih i ranjenih vojnika" za četiri dana. Taj broj ne može da se proveri iz nezavisnih izvora, preneo je pariski list Mond.

Borbe se nastavljaju na nekim delovima fronta, a Rusi "se spremaju da nastave napade računajući na pogoršanje vremenskih uslova", rekao je ukrajinski general.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

