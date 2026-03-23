Američki predsednik Donald Trampodustao je od planiranih udara na iranske elektrane nakon, kako je naveo, "vrlo dobrih i produktivnih razgovora o potpunom i totalnom rešavanju neprijateljstava na Bliskom istoku".

- Na osnovu tona i sadržaja ovih dubinskih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cele nedelje, naredio sam Ministarstvu rata da odgodi napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, u zavisnosti od uspeha daljih sastanaka i diskusija - objavio je Tramp na Truth Socialu, oko 12 sati pre isteka prethodno postavljenog 48-časovnog roka Iranu da otvori Ormuski moreuz.

Intenzivni razgovori i pretnje

Iran je na pretnju SAD odgovorio upozorenjem da će "nepovratno uništiti" ključnu infrastrukturu u regionu, uključujući postrojenja za desalinizaciju, ako SAD ispune Trampovu pretnju.

Informacije iz Irana su kontradiktorne: državna agencija Fars, povezana sa IRGC-om, tvrdi da ne postoji direktna ili indirektna komunikacija između Teherana i Vašingtona. Poluzvanična agencija Mehr prenela je stav iranskog Ministarstva spoljnih poslova da dijalog ne postoji.

Trampova izjava, prema Mehru, bila je usmerena na smanjenje cena energenata i dobijanje vremena za sprovođenje vojnih planova. Ministarstvo takođe ističe da regionalne zemlje preduzimaju "inicijative" za smanjenje napetosti, ali da njihove zabrinutosti treba upućivati Vašingtonu, "strani koja je započela ovaj rat".

Agencija Tasnim navodi da ne postoje pregovori sa SAD i da Ormuski moreuz neće biti vraćen u predratno stanje. Pozivajući se na iranskog zvaničnika, Tasnim piše da je Tramp odustao od udara pod pritiskom finansijskog tržišta.

Diplomatski kanali i intenzivna koordinacija

Prema izveštaju Al Džazire, Trampov telefon tokom vikenda bio je "usijan". Iako je bio Ramazanski bajram, više zemalja razgovaralo je sa ambasadama ili direktno sa Belom kućom.

Diplomate su zabrinute da eskalacija sukoba ne sluti na dobro ni za Iran, ni za Izrael. Iran je promenio obrazac napada, gađajući lokacije u Izraelu koje ranije nisu bile ciljevi, uključujući gradove u blizini nuklearnog istraživačkog centra Negev.

Omanski ministar spoljnih poslova Badr Albusaidi izjavio je da njegova zemlja "intenzivno radi" na "uspostavljanju aranžmana za siguran prolaz" kroz Ormuski moreuz. Oman, koji često posreduje između SAD i Irana, bio je najglasniji u pokušajima da se spreče američki napadi.

Pregovarački zahtevi i šanse za dogovor

Prema Axiosu, u poslednjih nekoliko dana nije bilo direktnog kontakta između Vašingtona i Teherana, iako su Egipat, Katar i Velika Britanija posredovali u razmeni poruka.

Iran je zainteresovan za pregovore, ali pod teškim uslovima, uključujući ratnu odštetu i garancije da rat neće biti nastavljen. SAD traži od Teherana šest obaveza: petogodišnju obustavu nuklearnog programa, strogu kontrolu centrifuga, zaustavljanje obogaćivanja uranijuma, demontažu nuklearnih postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordou, prekid finansiranja regionalnih posrednika Hezbolaha, Huta i Hamasa.

Al Džazira navodi da postoji mogućnost da Iranci prihvate Trampovu ponudu ukoliko dobiju garancije da se ista vrsta agresije u budućnosti neće ponoviti i ukoliko postoji spremnost za trajno rešenje.

Novi učesnici u pregovorima

Novinar CNBC, Džo Kernen, piše da mu je Tramp potvrdio "veoma intenzivne razgovore" sa Irancima. Na pitanje koji ljudi učestvuju, Tramp je odgovorio: "Smatram da je ovo promena režima jer razgovaram sa novim ljudima", dodajući da vode "odlične razgovore".

Reakcija međunarodne zajednice



Velika Britanija pozdravlja Trampovo odustajanje.

- Produktivni razgovori su dobrodošli, brzo rešenje rata je u globalnom interesu, a ormuski prolaz treba da ostane otvoren.

Nemački kancelar Fridrih Merc zahvalan je što je Tramp odložio napade.

Kremlj i Kina pozivaju na diplomatsko rešenje.

Dmitrij Peskov kaže da je diplomatija "jedina stvar koja može efikasno da pomogne u smirivanju katastrofalno napete situacije".

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Jian upozorava da upotreba sile vodi začaranom krugu i širenju sukoba u regionu.

Izrael nije reagovao na Trampovo povlačenje, ali je izraelska vojska najavila još jedan talas udara na Teheran.