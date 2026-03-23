odbacio tvrdnje da je pregovarao sa amerikancima

Američki predsednik, Donald Trampu ponedeljak je povukao pretnje o "uništenju" iranske elektroenergetske mreže, navodeći da su Sjedinjene Države i Iran održali konstruktivne razgovore.

Vašington će na pet dana odložiti sve napade na elektrane i energetsku infrastrukturu, u zavisnosti od uspeha tekućih sastanaka i rasprava.

Trampova odluka usledila je nakon što je Iran zapretio napadom na izraelske elektrane i one koje snabdevaju američke baze u regionu Persijskog zaliva ako SAD cilja iransku mrežu.

Pregovori sa Iranom nastaviće se ove nedelje, naveo je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Napredak pregovora

Tramp je izjavio da su se dve strane složile oko "važnih tačaka" i da Iran "jako želi da postigne dogovor". Dodao je da bi uskoro mogao da bude postignut dogovor o završetku rata, i da su njegov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i pomoćnik i zet Džared Kušner razgovarali s Irancima u nedelju i da će pregovori biti nastavljeni danas.

- Vodili smo vrlo, vrlo snažne razgovore. Videćemo gde će nas odvesti. Imamo glavne tačke slaganja, rekao bih, gotovo sve tačke slaganja, vodili smo vrlo snažne razgovore - rekao je Tramp, dodajući da su razgovore vodili Vitkof i Kušner.

Galibaf: "Lažne vesti u cilju manipulacije"

Tramp je naglasio da postoji "realna mogućnost postizanja dogovora" i odbio da otkrije s kim su SAD razgovarale u Iranu, ali je rekao da to nije bio iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei. Tramp je izjavio da je Iranu "ostalo nekoliko vođa".

- Imamo posla s ljudima koje smatram vrlo razumnim i solidnim. Ljudi unutra znaju ko su. Vrlo su poštovani. Možda će jedan od njih biti upravo ono što tražimo - rekao je Tramp i dodao da SAD razgovaraju "s čovekom za kojeg verujem da je najugledniji i vođa".

Izraelski mediji su ubrzo objavili, pozivajući se na izraelske zvaničnike, da su Vitkof i Kušner pregovarali sa predsednikom iranskog parlamenta, Mohamadom Bagerom Galibafom.

Galibaf kao vodeći donosilac odluka

Galibaf, bliski prijatelj ubijenog komandanta snaga Kuds IRGC-a Kasema Sulejmanija, koji je bio uključen u nasilno gušenje protesta, pojavio se kao vodeći donosilac odluka u ratno vreme, dok su vodeći iranski zvaničnici eliminisani u izraelsko-američkoj kampanji protiv Irana, prenosi Times of Israel.

Ipak, nedugo potom, na njegovom profilu na Iksu, objavljeno je da sa SAD nisu vođeni nikakvi pregovori. Dodaje se da su "lažne vesti"korišćene za manipulaciju naftnim tržištima i da iranski narod "zahteva potpuno i pokajničko kažnjavanje agresora".

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova i Iranska revolucionarna garda u međuvremenu su negirali bilo kakve razgovore sa SAD u protekla 24 dana.

Biografija Mohamada Bagera Galibafa

Kako izveštava BBC, Galibaf je konzervativni iranski političar sa vojnom pozadinom, koji obavlja dužnost predsednika iranskog parlamenta od maja 2020. godine.

Rođen 1961. godine, pridružio se Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) 1980. i postao jedan od komandanata tokom Iransko-iračkog rata (1980-1988).

Galibaf se četiri puta neuspešno kandidovao za predsednika: četvrti je bio 2005. i drugi 2013. godine, povukao je kandidaturu 2017. pre izbora i osvojio treće mesto na prevremenim izborima 2024.

U nedeljnoj objavi na Iksu naveo je da su "uz vojne baze, legitimne mete i oni finansijski subjekti koji finansiraju američki vojni budžet".

Galibaf je optužen da je tokom svog mandata gradonačelnika Teherana (2005–2017) iskoristio svoju prethodnu ulogu komandanta IRGC-a kako bi prikrio korupcionaške skandale.