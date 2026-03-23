Objavljen je video stravične nesreće u Njujorku u kojoj je avion "Er Kanada ekspres" udario u vatrogasno vozilo, nakon sletanja na aerodrom "La Gvardija", pri čemu su poginuli pilot i kopilot.

Naime, kako se može videti na snimku, avion je išao pistom velikom brzinom, a ispred njega se iz nekog razloga pojavilo vatrogasno vozilo. Od siline udarca vatrogasno vozilo je odletelo nekoliko desetina metara, dok je na avionu pričinjena velika materijalna šteta.

Osim dva smrtna slučaja, u ovoj nesreći je povrede zadobilo više desetina osoba.

NBC televizija je navela da su vatrogasnim vozilom upravljali policijski službenici. Ranije je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili slomljene kosti i da su u stabilnom stanju u bolnici.

Avion je prevozio 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, prema preliminarnoj listi putnika koja još uvek podleže potvrdi.

Letelica je udarila vatrogasno vozilo brzinom od oko 40 km/h, navodi stranica za praćenje letova Flightradar24.

Prepolovio se avion nakon sudara sa vozilom na aerodromu "La Gvardija" u Njujorku

Uznemirujući audio zapis iz aviona

Audio zapis snimljen sa tornja kontrole leta otkriva haotičan niz događaja, počevši od kontrolora koji poziva pilote da stanu:

- Granica 4195, samo stanite tu, molim vas - čuje se kako mirno govore.

Nekoliko sekundi kasnije, viču: "Stoj, stoj, stoj, stoj, kamion jedan. Stoj, stoj, stoj. Stoj kamion jedan. Stoj."

Nekoliko trenutaka nakon upozorenja, avion se zakucao u vatrogasno vozilo.

Audio snimci prikazuju trenutak kada su kontrolori prepoznali razmere katastrofe, a jedan je rekao: "DŽAZ 646, vidim da ste se sudarili sa vozilom. Samo držite poziciju. Znam da ne možete da se pomerite. Vozila sada reaguju."

Zatim se čuje kontrolor leta kako kaže: "Ponavljam, pista 422 je zatvorena u ovom trenutku […] Aerodrom Tauer La Gvardija je zatvoren u ovom trenutku."

Prepolovljen avion nakon sudara sa vozilom na aerodromu La Gvardija u Njujorku

Jedna osoba u eteru priznaje: "Nije bilo lepo to gledati", na šta kontrolor odgovara: "Da, znam da sam bio ovde. Pokušao sam da ih kontaktiram. Stao sam, a mi smo se ranije bavili bilo kakvom hitnom situacijom. Zabrljao sam."

Drugi čovek dodaje: "Ne, čoveče, uradio si najbolje što si mogao."

Otkazano preko 500 letova

Preko 500 letova do i od aerodroma je otkazano, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Istražitelji iz NTSB-a i FAA-a pokrenuli su istrage, a specijalizovani "tim" raspoređen je na lice mesta.

Zvaničnici su potvrdili da je aerodrom zatvoren dok posade pretražuju ruševine.

Do nesreće je došlo nakon što je nekoliko sati jaka kiša pogodila Njujork, ostavljajući pistu klizavom, ali još nije poznato da li je vreme igralo ulogu u ovom incidentu.