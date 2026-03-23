Izlaznost na referendumu bila velika

Odbijanje referenduma predstavlja veliki udarac za Đorđu Meloni i njenu vladajuću koaliciju, jer se referendum, koji se tiče statusa sudija, pretvorio u ogorčenu političku bitku između vlade i opozicije.

Premijerka je popodne objavila odbacivanje reforme, opisujući je na društvenim mrežama kao "propuštenu priliku za modernizaciju zemlje".

Prema analizi početnih rezultata prebrojavanja glasova koju je emitovao RAI, tabor "protiv", koji podržava opozicija, osvojio je 54 odsto glasova, u poređenju sa 46 odsto "za", što su zagovarali Meloni i njena vlada.

Televizijska grupa Mediaset, uglavnom provladina, predvidela je takav rezultat.

Italijani su zamoljeni da glasaju o reformi koja bi razdvojila funkcije sudija i tužilaca, deleći Visoki savet pravosuđa na dva nezavisna tela, čiji članovi više ne bi bili birani već bi se imenovali žrebom.

Izlaznost na referendumu procenjuje se na oko 60 odsto, što je mnogo više od očekivanog.

Odbacivanje reforme moglo bi da označi prekretnicu za Meloni, nakon četiri godine od izbornog uspeha, ocenio je Rojters.

Ona je odbila da poveže svoju političku sudbinu sa ishodom glasanja.