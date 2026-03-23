Alina Barns, koja je u vreme napada imala 18 godina, 2. avgusta prošle godine napala je iranskog Kurda Mohameda Mahmudija ispred jedne berbernice dok je razgovarao s prijateljem.

Snimak nadzorne kamere zabeležio je trenutak kada se 27-godišnjak u poslednjem trenutku okreće i izbegava udarac sekirom usmeren ka njegovom vratu, piše Sky News.

Napadačica razoružana, žrtva prošla s lakšim povredama

Posle prvog neuspešnog zamaha, Barns je ponovo pokušala da udari Mahmudija, ali je on uspeo da je razoruža. Prošao je samo s bolnim ogrebotinama na vratu i obrazu.

Tinejdžerku su ubrzo uhapsili policajci koji su patrolirali u blizini. Kod nje su pronađeni skalpel i nekoliko strelica. Kada ju je policajac upitao da li je zamahnula sekirom na muškarca, klimnula je glavom.

- Htela sam da mu prerežem vrat - rekla je.

Ekstremističke poruke i ideologija

Policija je kasnije pronašla mejl koji je poslala jednom saradniku, u kojem je pisalo: "Molim vas, ubijte sve Jevreje i muslimane u Britaniji."

Burns, koja je iznad kreveta držala englesku zastavu, bila je članica krajnje desničarske grupe Patriotska alternativa.

"Ja sam otelovljenje pakla"

Tužiteljka Serena Gejts izjavila je pred Kraljevskim sudom u Bristolu da je Barns imala "želju za belom Engleskom, koja bi se, ako je potrebno, ostvarila i terorom".

U porukama koje su pronađene, Barns je navela:

- Ja sam otelovljenje pakla, predodređena da uništim sve sveto čemu svedočim.

U drugoj poruci pominjala je sprovođenje "plana" i izrazila želju za "svim zaslugama i slavom".

U njenim dnevnicima pronađene su beleške o Nemačkoj, Adolfu Hitleru i oružju koje su Nemci koristili u svetskim ratovima.

Pripreme za napad

Nekoliko dana pre napada pretraživala je na internetu: "sa koliko godina može da se kupi sekira u Britaniji“, "kako pravilno koristiti sekiru za samoodbranu". Gledala je i Jutjub snimke o masovnim ubicama, kao i eksplicitno nasilje.

"Zora građanskog rata"

Dan pre napada poslala je sebi mejl pod naslovom "Zora građanskog rata".

- Zemlja se vraća terorom - pisalo je u poruci, uz dodatak da je "bolje da pobegnu iz straha nego da nas istisnu iz našeg sopstvenog doma".

Priznanje i predstojeća presuda

Barns, koja je sekiru kupila na dan napada, izjavila je da je nameravala "da ubije ili povredi muškarca".

Tokom psihijatrijske procene rekla je da je optužba za pokušaj ubistva "poštena". Na pitanje da li planira da povredi druge, odgovorila je da bi "pokušala ponovo, ali bi ovog puta uspela".

Takođe ju je zanimalo da li je napad "već u vestima".

Barns je priznala krivicu za pokušaj ubistva i tri tačke optužnice za nošenje oružja na javnom mestu. Ona negira da je napad bio teroristički motivisan, a sudija će o tome odlučiti prilikom izricanja presude u maju.