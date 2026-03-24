Italijanski primorski grad Valekrosija promeniće ime u Valekrosija na moru kako bi turistima bio jasniji njegov položaj, odlučeno je na referendumu čiji su rezultati objavljeni danas.

Viševekovno ime odlazi u prošlost

Promena imena grada sa oko 6.800 stanovnika na italijanskoj rivijeri, blizu granice s Francuskom, dolazi nakon vekova u kojima se grad zvao Valekrosija. Njegova istorija seže u rimsko doba, a pominje se još u srednjem veku.

Građani podržali predlog gradonačelnika

Oko 55 odsto ispitanika podržalo je promenu koju je predložio gradonačelnik Fabio Peri, koji je na funkciji od prošle godine.

Smetalo mu je to što je reč "Vale" (dolina) u nazivu navodila internet pretraživače da grad lociraju u unutrašnjosti, umesto na obali.

Fokus na turizam

Ništa drugo se neće menjati - poštanski broj i grb ostaju isti, ali je opština utrostručila turistički budžet za ovu godinu.

Ligurska obala, na kojoj se nalazi Valecrosija, jedna je od najpopularnijih turističkih regija u Italiji.

Ne propustitePlanetaITALIJANI ZADALI SNAŽAN UDARAC SVOJOJ PREMIJERKI! Na referendumu ODBAČENA važna reforma Đorđe Meloni, ona im uzvratila: "Propuštena je velika prilika"
Đorđa Meloni
PlanetaEKSPLOZIJA U RIMU, SRUŠILA SE ZGRADA! Ima teško povređenih, najmanje 70 ljudi završilo na ulici! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-22 153927.png
PlanetaITALIJANI U NEDELJU IZLAZE NA VAŽAN REFERENDUM: Testiraće se politička moć premijerke Đorđe Meloni, LEVICA joj diše za vratom, hoće li se odupreti?
Đorđa Meloni
PlanetaPRETI LI TO RASKOL U EU? Meloni stala na Orbanovu stranu oko blokade pomoći Ukrajini?
x01-ap-geert-vanden-wijngaert.jpg