TORNADO PROTUTNJAO KROZ CENTAR GRADA I ODNEO 103 ŽIVOTA: Levak gutao sve pred sobom! Jedna od najvećih nepogoda u Americi u 20. veku - PRIZORI LEDE KRV (FOTO)
Na današnji dan pre 113 godina Ameriku je pogodila jedna od najvećih vremenskih nepogoda u 20. veku, a poginulo je više od 100 ljudi. Saveznu američku državu Nebraska, na Srednjem zapadu, pogodila je serija razornih tornada. Tog 23. marta 1913. godine jedan od veoma jakih tornada obrušio se na grad Omahu i prošao je kroz samo središte grada, uništavajući sve pred sobom.
Razorni tornado procenjene jačine F4 pogodio je grad, ostavljajući za sobom katastrofalne posledice i veliki broj žrtava.
Prema dostupnim podacima, tornado je dostizao brzinu vetra između 330 i 420 kilometara na čas, krećući se direktno kroz gusto naseljene delove grada. Upravo to je jedan od glavnih razloga velikog broja poginulih i povređenih.
Razmere razaranja
Oluja je iza sebe ostavila prizore potpunog uništenja:
Tornado je bio širok oko 400 metara.
Uništeno je približno 600 kuća.
Više od 1100 objekata je oštećeno.
Čitavi delovi grada su sravnjeni sa zemljom.
Prema zvaničnim informacijama, život je izgubilo 103 ljudi, dok je oko 350 osoba povređeno.
Kurir.rs/Telegraf