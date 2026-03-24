Najmanje 66 ljudi poginulo je nakon što se kolumbijski vojno-transportni avion srušio ubrzo posle poletanja na jugu Kolumbije, dok je prevozio vojnike kroz region Amazona, saopštile su vlasti.

Ministar odbrane Kolumbije Pedro Sančez rekao je da se nesreća dogodila kada je avion tipa "lockheed martin C-130 hercules" poleteo iz grada Puerto Leguizamo, u blizini granice sa Peruom, preneo je Gardijan.

U letelici je bila ukupno 121 osoba, i to su uglavnom bili pripadnici oružanih snaga.

Prema podacima kolumbijskih vazduhoplovnih snaga, najmanje 77 ljudi izvučeno je sa mesta nesreće sa povredama, dok se tačan broj poginulih i dalje utvrđuje.

Spasilačke ekipe upućene su u područje pada, koje se nalazi oko dva kilometra od aerodroma.

Na snimcima koje su objavili lokalni mediji vidi se gust crni dim koji se diže sa mesta nesreće, dok vojnici i lokalni stanovnici pokušavaju da pomognu povređenima i ugase požar izazvan padom aviona na polju okruženom gustom vegetacijom amazonske džungle.

Komandant kolumbijskog ratnog vazduhoplovstva Karlos Fernando Silva rekao je da uzrok nesreće još nije poznat, ali da je avion prijavio problem pre nego što se srušio nedaleko od piste.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro opisao je incident kao "strašnu nesreću koja nikada nije smela da se dogodi".

U objavi na društvenim mrežama naveo je da godinama pokušava da modernizuje vojnu flotu, ali da je taj proces usporen birokratskim preprekama.

"Ako civilni ili vojni administrativni zvaničnici nisu dorasli ovom izazovu, moraju da budu smenjeni", poručio je Petro.

Sančez je naveo da je avion bio tehnički ispravan i da je posada bila kvalifikovana, dodajući da je već sada moguće da se isključi mogućnost da je letelica oborena ili da je pad posledica napada neke od brojnih oružanih grupa koje deluju u zemlji.



Zvaničnici su saopštili da su dva medicinska aviona upućena u region kako bi povređene prevezla u bolnice u Bogoti i drugim gradovima.

Portparol kompanije "Lockheed Martin" je rekao da je proizvođač spreman da pruži podršku kolumbijskim vlastima u istrazi.

Avioni tipa "C-130 hercules" koriste se širom sveta još od 1950-ih godina, a Kolumbija je prve takve letelice nabavila krajem 1960-ih.

Letelice tog tipa često se koriste za transport vojnika i opreme u okviru vojnih operacija u zemlji.