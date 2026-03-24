Najmanje tri osobe su poginule, a 14 je ranjeno tokom noći u ruskim napadima na dva regiona Ukrajine, saopštile su rano jutros ukrajinske vlasti.

U Poltavi u centralnoj Ukrajini, šef regionalne administracije Vitalij Dijakivnič preneo je na Telegramu da su dve osobe poginule, a 11 ranjeno u prvom napadu, koji je izazvao požare i oštećenja stambenih zgrada i hotela.

U Zaporožju šef regionalne administracije Ivan Fedorov preneo je na Telegramu da je izveden "masovni kombinovani napad ruskih raketa i dronova".

"Nažalost, jedna osoba je poginula, a tri su ranjene", napisao je Fedorov.

S druge strane, na poluostrvu Krim koje je anektirala Rusija, guverner Sevastopolja je preneo da su dve osobe poginule i osam povređeno u eksploziji nakon koje je usledio požar u stambenoj zgradi u gradu.

Rusija je započela invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.