Slušaj vest

Američki saveznici u Persijskom zalivu se polako približavaju ulasku u rat koji Izrael i SAD vode protiv Irana, pošto njihovi stavovi prema Teheranu postaju čvršći nakon stalnih napada koji im remete privrede i nose rizik da iranske vlasti uspostave dugoročnu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Volstrit džurnal (WSJ) ocenjuje da nedavni koraci zalivskih zemalja pružaju podršku kapacitetima Amerike za izvođenje vazdušnih napada i otvaraju novi fronta za napada na finansije Teherana.

Ove zemlje još uvek ne idu toliko daleko da otvoreno pošalju svoje vojske u borbu, što je linija koju su čelnici zemalja Persijskog zaliva želeli da ne prelaze, iako pritisak raste jer Iran preti da će izvršiti još veće udare u regionu bogatom energentima.

Saudijska Arabija blizu odluke

WSJ navodi, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Saudijska Arabija nedavno dopustila američkim snagama korišćenje svoje vazdušne baze "Kralj Fahd" na zapadu Arapskog poluostrva.

Pree početka sukoba, ova kraljevina je tvrdila da neće dozvoliti korišćenje svojih objekata ili vazdušnog prostora za napade na Iran, pokušavajući da se tako distancira od rata.

Saudijski princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman pripredio u Rijadu VIP prijem za američkog predsednika Donalda Trampa i njegovui delegaciju Foto: Alex Brandon/AP

Taj pokušaj je propao nakon što je Iran počeo da zasipa ključne saudijske energetske objekte i glavni grad Rijad raketama i dronovima.

Prema izvorima WSJ, princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, koji je suštinski vladar zemlje, sada želi ponovo da uspostavi moć odvraćanja neprijatelja od takvih udara i blizu je odluke o pridruživanju napadima.

Jedan od izvora tvrdi da je samo pitanje vremena kada će Saudijska Arabija ući u rat.

- Strpljenje Saudijske Arabije u vezi s iranskim napadima nije neograničeno. Svako uverenje da zalivske zemlje nisu sposobne da odgovore predstavlja pogrešnu procenu - izjavio je prošle nedelje šef saudijske diplomatije Fejsal bin Farhan nakon niza iranskih napada na energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu.

UAE ciljaju iransku imovinu

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su u međuvremenu počeli da preuzimaju imovinu u iranskom vlasništvu, prekinuvši ključnu liniju snabdevanja vlasti u Teheranu.

Istovremeno raspravljaju o slanju sopstvene vojske u rat i lobiraju protiv bilo kakvog prekida vatre koji bi ostavio netaknutim delove iranskih vojnih kapaciteta.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Određene institucije direktno povezane s iranskim režimom i Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC) biće zatvorene u sklopu ciljanih mera jer je utvrđeno da su zloupotrebljene za sprovođenje agendi koje ne služe iranskom narodu i time krše zakone UAE - saopštila je vlada te zalivske zemlje.

UAE godinama služe kao finansijski centar za iranske kompanije i pojedince, a na početku rata su upozorili Teheran da bi mogli da zamrznu milijarde dolara iranskih sredstava.

Takvi potezi mogli bi značajno da ograniče pristup Teherane stranoj valuti i globalnim trgovačkim mrežama u trenutku kada se iranska privreda urušava pod teretom inflacije i sankcija.