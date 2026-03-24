Iranski ambasador u Srbiji, Mohamed Saged Fazli, u ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Redakcija" osudio je napade koalicije na infrastrukturu u južnom delu zemlje, istakavši da oni predstavljaju kršenje međunarodnog prava.

Na samom početku razgovora, istakao je da je islamska republika Iran predmet jedne flagrantne, nelegalne i jasne agresije, koja je započeta u trenutku pregovora sa Amerikancima:

- Sadašnja situacija naša je stanje odbrane koje je naše legitimno pravo. To nije naš rat, to je rat Amerike i Izraela. Tako da ćemo mi čvrsto i odlučno sebe braniti. Naš izbor je bila diplomatija i razgovor. Amerikanci su pregovarački sto razbili bombardovanjem. Naosnovu povelje Ujedinjenih nacija, mi smo u fazi svoje odbrane od nepravedne oružane agresije. Dokle god bude potrebno, mi ćemo nastaviti tu odbranu.

Blokada Ormuskog moreuza

Jedan od ključnih tačaka jeste Ormuski moreuz koji je praktično blokiran. Reč je o jednoj od najvažnijih arterija za globalno snabdevanje energentima. Fazli tvrdi da prolaz nije namerno zatvoren, već samo prirodan ishod rata koji su pokrenuli Amerika i Izrael.

- Mi smo objavili da je Ormuski tesnac nesiguran za brodove i plovila koja pripadaju neprijateljskim agresorima i onima koji su povezani sa njima. Tako da mi nismo zatvorili prolaz. To što se neka plovila i brodovi ne usuđuju da prolaze, to se nas ne tiče.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da će, ukoliko Iran ne omogući slobodan prolaz kroz moreuz, Sjedinjene Američke Države odgovoriti napadima na iransku infrastrukturu. Ambasador tvrdi da takav narativ Sjedinjenih Američke Države pokazuje da ne postoji stabilnost i konstantnost u delovanjima.

- Jedni govore da je rat pri kraju, da ćemo se vratiti kućama, a drugi šalju ultimatume. Tako da smo mi suočeni sa situacijom da ne postoji nikakva stabilnost. To je divljački mentalitet Amerike i Izraela - kaže Saged Fazli dodajući da je danas 24. dan rata, a da su Amerikanci mislili da će se ciljevi realizovati u roku od par dana.

Napad Irana na Emirate i Katar

Iranski uzvratni udari pogodili su energetsku infrastrukturu u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, što je izazvalo zabrinutost, pa čak i kod arapskih zemalja. Iran se godinama unazad zalagao za najbolje moguće odnose sa svojim susedima, a Saged Fazli kaže da Iran u tom smislu ne želi loše svojim susedima i njihovim narodima:

- Očekivali smo od tih naših suseda da ne dozvole da se vrši napad sa njihove teritorije ili da se događaju zavere protiv nas. Šta bi mi trebali da radimo? Da sedimo i da gledamo da se sa njihove teritorije vrši agresija protiv naše zemlje? Ni jedna zemlja ne prihvata agresiju na svojoj teritoriji - rekao je ambasador i objasnio:

- Istovremeno, mi smo u prethodnih godinu dana iskusili dva rata sa sličnim karakteristikama. U toku prvog, mi nismo osgovorili i prihvatili smo prekid vatre, ali vidite da su posle nekoliko meseci ponovo izvršili agresiju na nas. Upozorili smo zemlje u susedstvu da ne dozvole to. Smatramo da smo prijatelji.

Nuklearna postrojenja

Tokom agresije, napad na nuklearno postrojenje Irana je izvršeno ukupno pet puta, što je po njemu, protivno povelji Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava:

- Takvi napadi predstavljaju ozbiljnu opasnost po mir i stabilnost. Striktno je naglašeno prošle godine od strane guvernera da ne treba napasti nuklearna postrojenja, jer napad može imati rizik od širenja radijacije. Gospodin dr. Arapči, ministar spoljnih poslova Irana, je uputio pismo predsedniku Saveta bezbednosti generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija. Skrenuli smo im pažnju.

Na osnovu svih konvencija Međunarodne agencije za atomsku energiju, ambasador kaže da je svim zemljama dozvoljeno da razvijaju nuklearni program. Nastavak razvoja nuklearnog programa je neprikosnoveno pravo iranskog naroda koji, kako kaže, ne može niko na osnovu istih usvojenih konvencija zakona da oduzme.

Iranska revoluciorna garda

U međuvremenu Evropska unija je donela odluku da iransku revolucionarnu gardu proglasi terorističkom organizacijom. Takav potez smatra pogrešnim:

- Umesto da se bave osuđivanjem državnog terorizma koji se vrši protiv mog naroda, oni su povukli potez protiv institucije koja je na čelu institucija koja se bori protiv terorizma. Evropska unija je ovim potezom ozbiljno uvredila iranski narod.

Odnosi sa Srbijom

Sukob je izazvao ozbiljne ekonomske posledice koje se osećaju širom sveta. Cene, gas i nafte značajno su porasle. Ambasador ističe dobre, prijateljske i nacionalne odnose sa Srbijom koje će se nastaviti i u budućnosti.

- Očekujemo od svih zemalja, članica Ujedinjenih nacija koje sebe smatraju odgovornim da preuzimaju odgovornost i da ovu jasnu agresiju osude. I tražimo od svih zemalja da posvete sav svoj trud. Srbija i kao ostale zemlje je pod uticajem ovih dešavanja. To nije bio naš izbor, mi nismo tako nešto izabrali. To su stvorili oni koji su izvršili agresiju na nas - kaže Mohamed i dodaje:

- Očekujemo od svih zemalja da jasno osude ovu nelegitimnu i nelegalnu agresiju protiv naše zemlje. Taj rat mora da bude zaustavljen i okončan sveobuhvatno i u potpunosti.

