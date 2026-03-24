Najmanje 66 osoba stradalo je u padu vojnog aviona u Kolumbiji, saopštio je načelnik oružanih snaga te zemlje.

57 preživelih je hospitalizovano, od kojih 30 nije u teškom stanju, a četiri osobe se još uvek vode kao nestale.

Vojni transportni avion tipa „Herkules“, koji pripada kolumbijskom ratnom vazduhoplovstvu, srušio se u blizini Puerto Leguizama, u departmanu Putumajo - ruralnom području na jugozapadu zemlje, a potvrdu o padu letelice dao je ministar odbrane, penzionisani general Pedro Sančez.

U letelici se nalazilo ukupno 125 ljudi, među kojima je bio veliki broj vojnika.

Komandant kolumbijskog vazduhoplovstva Fernando Silva naveo je u video-obraćanju da je avion tipa Lockheed Martin Hercules C-130 prevozio 114 putnika i 11 članova posade.

Uzrok pada za sada nije poznat i predmet je istrage, dok je ministar odbrane Pedro Anulfo Sančez događaj opisao kao „tragičan“.

- Izražavam najiskrenije saučešće porodicama pogođenih i, iz poštovanja prema njihovoj tuzi, pozivam sve da izbegavaju spekulacije dok ne budu dostupne zvanične informacije. Ovo je duboko bolno za našu zemlju - rekao je on.

Na jednom od snimaka sa društvenih mreža vide se meštani koji motociklima prevoze povređene vojnike na bezbedno mesto.

Oglasio se i predsednik Kolumbije Gustavo Petro, koji je uputio kritike na račun onih koji koče reforme i modernizaciju vojske.

- Neću dozvoliti dalja odlaganja, u pitanju su životi naše omladine. Ako civilni ili vojni administrativni službenici nisu dorasli ovom izazovu, moraju biti smenjeni - upozorio je Petro.

Avion je poleteo sa aerodroma u udaljenom delu južnog amazonskog regiona Kolumbije, u blizini granice sa Peruom.

Prema navodima lokalnih medija BluRadio, nesreća se dogodila na svega tri kilometra od naseljenog urbanog područja.

Prvi izveštaji ukazuju da je avion pretrpeo udar blizu kraja piste, pri čemu je krilo zakačilo drvo pre nego što se letelica zapalila i detonirala naprave u avionu, prenosi britanski Independent.