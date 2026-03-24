Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je tajno obavestio američkog izaslanika Stiva Vitkofa da je vrhovni vođa Modžtaba Hamnei odobrio razgovore i potencijalni dogovor, objavila je Al Arabija u utorak, pozivajući se na izraelski list Jediot Ahronot.

Hamnei je, kako su izvori rekli listu, pristao da pregovara sa SAD i postigne sporazum, prenosi Al Arabija.

Izvori su dodali da je vrhovni vođa, koji je imenovan nakon što je njegov otac Ali Hamnei ubijen u početnom napadu američko-izraelskog rata na Iran prošlog meseca, pristao da brzo okonča rat u skladu sa iranskim uslovima.

Tramp obustavio napade na energetsku infrastrukturu Irana na 5 dana

Tramp je u ponedeljak obustavio napade na energetsku infrastrukturu Irana na 5 dana zbog onoga što je opisao kao produktivne razgovore sa iranskim zvaničnicima.

Rekao je da se razgovori - koje Iran negira da se održavaju - vode sa „visoko pozicioniranom osobom“, ali ne i sa vrhovnim vođom zemlje.

Tramp je izjavio da su se dve strane složile oko "važnih tačaka" i da Iran "jako želi da postigne dogovor".

Dodao je da bi uskoro mogao da bude postignut dogovor o završetku rata, i da su njegov izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i pomoćnik i zet Džared Kušner razgovarali s Irancima u nedelju i da će pregovori biti nastavljeni.

- Vodili smo vrlo, vrlo snažne razgovore. Videćemo gde će nas odvesti. Imamo glavne tačke slaganja, rekao bih, gotovo sve tačke slaganja, vodili smo vrlo snažne razgovore - rekao je Tramp, dodajući da su razgovore vodili Vitkof i Kušner.

Tramp je naglasio da postoji "realna mogućnost postizanja dogovora" i odbio da otkrije s kim su SAD razgovarale u Iranu, ali je rekao da to nije bio iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei. Tramp je izjavio da je Iranu "ostalo nekoliko vođa".

- Imamo posla s ljudima koje smatram vrlo razumnim i solidnim. Ljudi unutra znaju ko su. Vrlo su poštovani. Možda će jedan od njih biti upravo ono što tražimo - rekao je Tramp i dodao da SAD razgovaraju "s čovekom za kojeg verujem da je najugledniji i vođa".

Amerikanci pregovarali sa predsednikom iranskog parlamenta?

Izraelski mediji su ubrzo objavili, pozivajući se na izraelske zvaničnike, da su Vitkof i Kušner pregovarali sa predsednikom iranskog parlamenta, Mohamadom Bagerom Galibafom.

Galibaf, bliski prijatelj ubijenog komandanta snaga Kuds IRGC-a Kasema Sulejmanija, koji je bio uključen u nasilno gušenje protesta, pojavio se kao vodeći donosilac odluka u ratno vreme, dok su vodeći iranski zvaničnici eliminisani u izraelsko-američkoj kampanji protiv Irana, prenosi Times of Israel.

Ipak, nedugo potom, na njegovom profilu na Iksu, objavljeno je da sa SAD nisu vođeni nikakvi pregovori. Dodaje se da su "lažne vesti" korišćene za manipulaciju naftnim tržištima i da iranski narod "zahteva potpuno i pokajničko kažnjavanje agresora".