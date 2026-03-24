Lider Severne Koreje Kim Džong Un izjavio je da će njegova zemlja trajno jačati svoje nuklearne kapacitete, koje je opisao kao nepovratni proces, preneo je Rojters, citirajući severnokorejsku agenciju KCNA.

Kim smatra Južnu Koreju svojim najvećim neprijateljem, dodaje KCNA.

Kim je u govoru pred parlamentom naglasio da je status Pjongjanga kao nuklearne sile "nepovratan", dodajući da je jačanje "odbrambenog nuklearnog odvraćanja" neophodno za nacionalnu bezbednost, regionalnu stabilnost i ekonomski razvoj.

On je isključio mogućnost pregovora o denuklearizaciji u zamenu za ekonomske koristi ili bezbednosne garancije, navodeći da je Severna Koreja već pokazala da je za održavanje svojih nuklearnih kapaciteta uz težnju ka razvoju odgovarajući strateški izbor.

"Realnost današnjeg sveta, gde se dostojanstvo i prava suverenih država nemilosrdno krše jednostranim odlukama sila i nasiljem, jasno nas uči šta je prava garancija postojanja i mira jedne države", rekao je Si.

Južnokorejski analitičari su Kimovu izjavu protumačili kao implicitnu kritiku američke vojne intervencije u Iranu.

Kim je u ponedeljak ponovo optužio SAD i njihove saveznike za destabilizaciju regiona raspoređivanjem strateških sredstava u blizini Korejskog poluostrva.

Međutim, on je dodao da se Pjongjang više ne smatra ugroženim i da ima mogućnost da deluje ako je potrebno.

Južna Koreja je "prepoznata kao najviše neprijateljska država", rekao je Kim upozoravajući Seul da će svaki pokušaj kršenja suvereniteta Severne Koreje biti dočekan "nemilosrdnim, neposrednim i neuzdržanim" odgovorom.

Ta izjava ilustruje tvrdokorni stav Kim Džong Una prema Južnoj Koreji, dodatno poništavajući decenije politike usmerene na smirivanje odnosa između dva suseda, ocenio je Rojters.