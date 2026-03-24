Bob Mekneli, bivši savetnik za energetiku američkog predsednika Džordža V. Buša tokom rata u Iraku, u intervjuu za CBS news, rekao je da "doživljavamo najveću energetsku krizu u istoriji“, te da bi produženo zatvaranje Ormuskog moreuza gotovo sigurno izazvalo globalnu recesiju.

Pretnja iranskog napada na brodove u Ormuskom moreuzu poremetila je globalno snabdevanje energijom, što bi moglo podići cene na pumpama na rekordne nivoe.

Tankeri i teretni brodovi skoro stoje u strateškom prolazu, a cene hrane bi takođe mogle rasti ako blokada potraje, upozorava Mekneli.

Problemi bi mogli trajati i nakon što američki predsednik Tramp proglasi kraj rata.

„Nije kao da postoji velika kapija koja se otvara ispred Ormuza, a Iran zaključava kapiju“, rekao je Mekneli, osnivač i predsednik Rapidan Enerdži Grupe.

„Sve što Iran treba da uradi je da svakog dana, svakog drugog dana, demonstrira da ima sredstva i sposobnost da napadne brodove u moreuzu, i to će biti dovoljno.“

Mekneli: Zamislite da vaše srce ima jednu arteriju koja prenosi krv do ostatka tela - to je Ormuski moreuz

Maknali, koji je bio energetski savetnik predsednika Džordža V. Buša tokom rata u Iraku, a sada savetuje klijente o tržištima nafte i gasa, nazvao je moreuz „majkom svih uskih grla“.

„Zamislite da vaše srce ima jednu arteriju koja tu životnu krv prenosi do ostatka vašeg tela“, rekao je Maknali. „To je Ormuski moreuz.“

Uticaj na cene - lančana reakcija

Sa zatvaranjem Ormuskog moreuza, cene gasa u SAD su porasle za više od 65 centi po galonu od početka rata.

To je najbrži nedeljni skok u poslednjih 20 godina.

Najviše što su potrošači ikada platili, u proseku, bilo je 2022. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu, rekao je Maknali.

„Ako uskoro ne otvorimo Ormuski moreuz, vidim da pravimo nove rekorde“, rekao je.

Nisu u pitanju samo cene goriva.

Cena goriva za avione i dizel porasla je za 25% i, kao rezultat toga, očekuje se da će uslediti i veće cene avionskih karata i namirnica.

„Benzin koji plaćamo na pumpama, cena tog benzina se određuje na globalnom tržištu nafte“, rekao je Mekneli.

„Prekid snabdevanja bilo gde dovodi do skoka cena za potrošače svuda, uključujući i ovde.“

Šta SAD rade povodom zagušenja?

SAD preduzimaju mere da ublaže posledice zagušenja Ormuskog moreuza, ali većina brodova i dalje je previše oprezna da bi prolazila.

Centralna komanda uništila je 16 iranskih čamaca za postavljanje mina, dok je predsednik Tramp ponudio pomoć u pokrivanju troškova osiguranja i pratnju američke mornarice, iako se ona još ne sprovodi.

Da bi se više nafte plasiralo na globalno tržište, administracija je privremeno ukinula sankcije na rusku naftu i planira oslobađanje 400 miliona barela iz strateških rezervi, što bi moglo potrajati mesecima.

Bob Mekneli upozorava da „ne postoje politička rešenja za produženo zatvaranje Ormuskog moreuza“.

Dodaje da bi, da savetuje predsednika Trampa, „naglasio potrebu za upravljanjem implikacijama na tržište nafte i gasa. To znači da se od prvog dana pobrinemo da napadamo sposobnost Irana da radi ono što je radio već 12 dana, a očigledno će to raditi i ceo mesec.“

Najgori mogući scenario ako Ormuz ostane blokiran

Ako poremećaj traje dovoljno dugo, posledice bi mogle biti ozbiljne i široko rasprostranjene.

Prema rečima Boba Meknelija, produženo zatvaranje Ormuskog moreuza gotovo sigurno bi izazvalo globalnu recesiju.

„Svetska ekonomija ne može da raste bez 20% svojih zaliha energije i tačka“, kaže Mekneli.

„U stvarnosti, doživljavamo najveću energetsku krizu u istoriji“, dodaje on.