Dvogodišnji Rufus Dejvis poginuo je u nesreći u Viltširu u Engleskoj, nakon što ga je porodična prijateljica Tamsin Hejvard udarila automobilom dok je vozeći unazad skretala u dvorište, pokazala je istraga.

Prema navodima, dečak se radovao njenom dolasku i, nakon što je izašao iz automobila svoje majke Olivije Dejvis, potrčao iza vozila. Istraga je utvrdila da Tamsin, iako je proverila retrovizore i vozila veoma sporo, nije mogla da vidi dete zbog takozvane "mrtve tačke".

Olivija je u izjavi navela da je Rufus bio veoma uzbuđen što će pozdraviti porodičnu prijateljicu, te da je mislila da opasnosti nema jer je očekivala da će se Tamsin parkirati drugačije. Međutim, ubrzo je čula ćerku kako viće da je Rufusa udario automobil.

Tamsin je odmah izašla iz vozila, pozvala hitnu pomoć i do dolaska lekara pokušavala reanimaciju, ali je dečak nažalost ubrzo umro.

Policijska istraga pokazala je da na vozilu nije bilo kvarova, a Tamsin nije bila pod dejstvom alkohola ili droge. Mrtvozornik je zaključio da je reč o nesrećnom slučaju, dok je policija navela da nema osnova za krivično gonjenje, jer se incident dogodio na privatnom posedu i vožnja nije ocenjena kao nepažljiva.