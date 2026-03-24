Vlasti Moldavije saopštile su danas da je ključno snabdevanje električnom energijom iz Evrope prekinuto posle ruskih napada u Ukrajini i pozvala svoje stanovništvo da bude pažljivo s potrošnjom.

Bivša sovjetska republika uvozi većinu svoje električne energije iz Rumunije preko dalekovoda koji prelazi južni deo Ukrajine.

"Napadi su preko noći prekinuli ključni vodovod za snabdevanje električnom energijom iz Evrope. Alternativne linije su dostupne, ali situacija ostaje nesigurna. Rusija je isključivo odgovorna", napisala je moldavska predsednica Maja Sandu na društvenoj mreži Iks (X).

Te alternativne linije koriste interkonekcije između Rumunije i Moldavije, objasnila je vlada na Telegramu, pozivajući stanovništvo da odgovorno koristi energiju kako bi se izbeglo preopterećenje mreže.

Ministarstvo spoljnih poslova je, sa svoje strane, osudilo "akcije koje podrivaju regionalnu energetsku bezbednost i ugrožavaju kritičnu civilnu infrastrukturu", navodi se u saopštenju na Telegramu.

Moldavija proizvodi sopstvenu električnu energiju, ali se takođe oslanja na uvoz iz Rumunije.

Njeno snabdevanje je prekinuto u januaru zbog prekida u ukrajinskoj mreži, koja je bila izložena ruskim napadima na infrastrukturu zemlje.