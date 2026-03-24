Pristup poverljivim dokumentima Evropske unije od, kako navodi Politiko, proruski orijentisane stranke Alternativa za Nemačku (AfD) izaziva ozbiljnu zabrinutost, tvrde diplomate i nemački poslanici. Postoji strah da su osetljive rasprave izložene Moskvi, potvrdilo je troje diplomata EU i četvoro nemačkih parlamentaraca.

Nemački poslanici, uključujući i one iz ekstremno desničarskog AfD, imaju pristup bazi podataka koja sadrži hiljade dosijea EU. Ovi dokumenti obuhvataju poverljive beleške sa sastanaka ambasadora na kojima se dogovaraju pozicije država o geopolitičkim pitanjima, poput finansiranja Ukrajine.

"Problem je što imamo stranku za koju postoje opravdane sumnje da informacije prosleđuje Kini ili Rusiji", izjavio je poslanik Zelenih, Anton Hofrajter.

Optužbe na račun Mađarske zbog Putina

Ove sumnje već utiču na to kako se vode osetljivi razgovori, jer diplomate sve više računaju na rizik od curenja informacija.

Mađarska je proteklog vikenda takođe optužena za prosleđivanje poverljivih informacija Moskvi, što je njihov ministar spoljnih poslova nazvao "lažnim vestima".

Zbog nepoverenja prema "nelojalnim"“ zemljama, članice EU se već sastaju u manjim grupama kako bi zaštitile osetljive podatke od vlasti Vladimira Putina.

Neimenovani visoki diplomata izjavio je da pristup koji imaju poslanici AfD ostavlja "džinovsku rupu u obliku Putina" u bezbednosnim merama Brisela.

Drugi diplomata je dodao da se informacije više ne dele slobodno kao među bliskim poverenicima upravo zbog "mađarskog faktora" i "AfD faktora". AfD negira bilo kakvo prosleđivanje informacija Rusiji ili Kini, nazivajući optužbe „neosnovanim“.

Sistem nasleđen iz prošlosti

Za razliku od drugih parlamenata, u nemačkom Bundestagu svi poslanici i njihovi saradnici imaju pristup bazi EuDoX, koja sadrži oko 25.000 dokumenata godišnje.

Ovaj sistem je postavljen kao zaštita od nekontrolisane moći izvršne vlasti, što je u Nemačkoj posebno važno pitanje zbog nacističke prošlosti. Iako eksperti tvrde da vlada u ovaj sistem ubacuje samo dokumente nižeg stepena poverljivosti, mnogi smatraju da je rizik i dalje ogroman.

Mercov poslanik: Bliskost AfD sa Putinom izazivaju besane noći svima nama

Roland Tajs, visoki poslanik konzervativaca kancelara Fridriha Merca, ističe da bliskost AfD-a sa Putinom i njihova putovanja u Moskvu izazivaju besane noći svima koji brinu o bezbednosti.

Centristički političari tvrde da AfD ciljano prikuplja informacije o odbrani od dronova, transportu oružja za Ukrajinu i ruskim sabotažama u regionu Baltičkog mora.

Podseća se i na slučaj iz 2025. godine kada je bivši saradnik jednog poslanika AfD osuđen zbog špijunaže za Kinu.