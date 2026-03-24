Administracija američkog predsednika Donalda Trampa tiho razmatra Mohameda Bagera Galibafa, predsedavajućeg iranskog parlamenta, kao potencijalnog partnera, pa čak i budućeg lidera Irana.

To saznaje Politiko koji navodo da se ovo dešava u trenutku kada šef Bele kuće signalizira prelazak sa vojnog pritiska na Teheran ka završnici rata s Iranom putem pregovora.

Prema rečima dva neimenovana zvaničnika Trampove administracije, za ovog 64-godišnjaka, koji je više puta pretio odmazdom Americi i njenim saveznicima, pojedinci u Beloj kući kažu da bi mogao da bude funkcionalan partner, koji bi mogao da vodi Iran i pregovara sa Trampovom administracijom tokom naredne faze rata koji traje već 25 dana.

Testiranje "više kandidata"

Izvori Politika, koji govore u lično ime, kažu da Bela kuća nije spremna da se obaveže u vezi sa samo jednom osobom, nadajući se da će moći da "testira" više kandidata dok traže nekoga ko je spreman da postigne dogovor.

- On je vruća opcija. On je jedan od najviših (zvaničnika)... Ali moramo da ih testiramo i ne možemo da žurimo sa tim - rekao je jedan od zvaničnika administracije, upozoravajući da još nisu donete nikakve odluke.

Interesovanje administracije da pronađe partnera za pregovore signalizira želju da se pronađe izlaz iz "blata" u koju se rat u Iranu brzo pretvorio, izazivanjem potresa na svetskim tržištima, skokove cena nafte i ponovnu zabrinutost da sledi inflacija.

Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana

I to nagoveštava odgovor na ključno pitanje koje se postavlja sada kada su SAD i Izrael desetkovali rukovodstvo Teherana, a to je šta, odnosno ko, sledi?

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit kazala je sinoć da su "u pitanju osetljivi diplomatski razgovori i SAD neće pregovarati putem medija" s Iranom.

Tramp je u ponedeljak nagovestio mogućnost kontaktiranja "veoma čvrstih" ličnosti unutar Irana i objavio petodnevnu pauzu na "sve vojne napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu" dok Teheran i Vašington vode diplomatske pregovore.

Politiko navodi da predsednik SAD ima još jedan veliki interes ekonomske prirode, a to je nafta.

Zašto Tramp ne želi da osvoji ostrvo Harg?

Prema rečima jednog od zvaničnika, Tramp ne želi da osvoji ostrvo Harg, glavno iransko naftno čvorište, jer se nada da će naredni lider sklopiti dogovor sa Vašingtonom sličan onom koji je postigla Delsi Rodrigez, koja je bila potpredsednica Venecuele pre američkog hapšenja predsednika Nikolasa Madura, a potom preuzela vlast u Karakasu nakon što je on odveden u SAD.

- Sve se svodi na postavljanje nekoga poput Delsi Rodrigez u Venecueli kojoj kažemo: "Zadržaćemo vas tamo. Nećemo vas izbaciti. Sarađivaćete sa nama. Ponudićete nam dobar dogovor, prvi dogovor oko nafte - rekao je zvaničnik administracije.

Ali svako verovanje da Tramp može da izabere narednog iranskog lidera kao što je to učinio sa Rodrigez u Venecueli nekim njegovim saveznicima Bele kuće se učinilo preuranjenim, čak i naivnim.

- Dobro je ako se razgovori vode preko posrednika i dobro je što počinju da razmišljaju o izlazu iz ovoga. Ali Iran je dokazao da može da podnese udarce, a da nam i dalje otežava stvari. Neće popustiti i dati Trampu svoju naftu - smatra jedan od sagovornika Politika.

Neimenovani zvaničnik jedne od zalivskih zemalja, koji je u kontaktu sa Belom kućom, ocenko je da Tramp preuveličava napredak u pregovorima kako bi dobio izgovor za odustajanje od samonametnutog ultimatuma Iranu od 48 sati, kojim je u subotu uveče pretio da će bombardovati iranske elektrane ako se u ponedeljak Ormuski moreuz ponovo ne otvori za pomorski saobraćaj.

- On definitivno kupuje vreme i pokušava da stabilizuje tržišta. Teže je znati da li je ozbiljan u vezi sa pronalaženjem izlaza ili postavlja nerealne zahteve kako bi Iran rekao ne - rekao je taj zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti.

Neki od sagovornika Politika su skeptični oko toga da bi Galibaf, bivši gradonačelnik Teherana, bio popustljiv kao Rodrigez.

- Galibaf je pravi insajder: ambiciozan i pragmatičan, ali istinski posvećen očuvanju iranskog islamističkog poretka. To ga čini malo verovatnim kandidatom koji bi ponudio Vašingtonu bilo kakve značajne ustupke. Čak i ako bi bio sklon da testira granice do kojih može da ide, iranski vojni establišment i šira bezbednosna elita bi ga gotovo sigurno ograničili. Nakon akcija SAD i Izraela, raspoloženje u Teheranu nije fleksibilno već vlada duboko nepoverenje; sistem u celini ne vidi mnogo razloga da veruje da bi Tramp ili Izrael poštovali uslove bilo kakvog potencijalnog sporazuma - rekao je Ali Vaez, viši analitičar za Iranu Međunarodnoj kriznoj grupi.

Ipak, mnogi u Trampovoj administraciji vide Venecuelu, koju Politiko naziva uglavnom uspešnom operacijom SAD, kao model za ono što je još uvek moguće u Iranu.

Zato Amerika smatra Rezu Pahlavija, prognanog opozicionara i sina poslednjeg šaha, malo verovatnom opcijom za novog lidera te zemlje.

"Reza Pahlavi? Bože, ne..."

Neimenovani zvaničnici administracije ne veruju da bi on imao legitimitet unutar Irana.

- Pa, da li ćete tamo ubaciti Rezu Pahlavija? Bože, ne... On je odrastao napolju. To je poslednja stvar koju želite da tamo uspostavite. To će značiti haos - rekao je prvi zvaničnik, dok je drugi potvrdio da Pahlavi "nije opcija na stolu".

Umesto toga fokus je na ličnostima koje već drže vlast unutar sistema.

- Traže se ekvivalenti čavista - kazao je prvi zvaničnik, misleći na politički pokret nazvan po bivšem venecuelanskom lideru Ugu Čavezu, čiji pojedini pripadnici nisu bili naklonjeni njegovom nasledniku Maduru.

U Iranu, ta potraga sve više usmerava Amerikance ka predsedavajućem parlamenta.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

Galibaf je u ponedeljak negirao bilo kakve pregovore sa SAD, ali su zvaničnici Trampove administracije odbacili njegove komentare kao pretvaranje za domaću javnost.

- U fazi smo testiranja i zaista pokušavamo da shvatimo ko može da se uzdigne, ko želi da se uzdigne, ko pokušava da se uzdigne. A onda, kako se ljudi budu uzdizali, uradićemo brzi test i ako su radikalni, eliminisaćemo ih - rekao je prvi zvaničnik.

Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da je Tramp zainteresovan za postizanje mirovnog sporazuma s Iranom tokom ove nedelje jer nastoji da postigne "napredak" u Ormuskom moreuzu i prekid vatre.