Slušaj vest

Sastav sledeće vlade Danske mogao bi da zavisi od bivšeg premijera koji je poznat po tome što zube pere tečnim sapunom kada nema kaladonta!

Projekcije pokazuju da će Socijaldemokrate aktuelne premijerke levog centra, Mete Frederiksen, dobiti najviše glasova na današnjim izborima. Međutim, ključ za formiranje vlade verovatno drži Lars Leke Rasmusen, lider centrističke Umerene stranke.

1/11 Vidi galeriju Danski ministar Lars Reke Rasmunsen na konferenciji za novinare u Vašingtonu Foto: John McDonnell/FRE172064 AP

Rasmusen, koji je trenutno ministar spoljnih poslova, bio je simbol danskog otpora pretnjama Donalda Trampa da će pripojiti Grenland ranije ove godine. Ipak, dan uoči izbora, desni i levi blok su bili skoro izjednačeni u anketama, a oboma nedostaje većina u parlamentu od 179 mesta.

Predviđa se da će Rasmusenovi Umereni osvojiti 12 mandata, što ga stavlja u poziciju „jezička na vagi“. On može ili da podrži Mete Frederiksen za novu centrističku vladu, ili da preda vlast Trolsu Lundu Pulsenu, lideru desnog centra i partije Venstre.

"GOAT" danske politike i sapun za zube

Rasmusen je prisutan u politici već 40 godina, a poslednjih godina je postao prava zvezda na društvenim mrežama zbog svog opuštenog ponašanja.

Njegova pragamtičnost, koja ide dotle da koristi tečni sapun za pranje zuba u nedostatku paste, naišla je na simpatije kod Danaca u napetoj kampanji.

Dok su se Pulsen i Frederiksenova sukobljavali u TV debati, Rasmusen je objavio sliku sa kozom uz natpis „Srećno liderima dve najveće stranke“.

1/7 Vidi galeriju Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

Ovaj post je igra rečima na termin "GOAT" (najbolji svih vremena), a pratioci su ga u komentarima odmah proglasili pravim pobednikom.

Iako su Socijaldemokrate najjači, Rasmusen se javno pita zašto bi oni uvek morali da imaju premijersko mesto, ističući da bi „trebalo da iskuse kako je sedeti u vladi bez te funkcije“.