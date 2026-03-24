Poljski premijer Donald Tusk zatražio je danas u Varšavi od svih političara u Poljskoj da prestanu da podržavaju u jeku predizborne kampanje u Mađarskoj premijera Viktora Orbana jer on radi u korist Rusije a predsedniku Poljske Karolu Navrockom Tusk je poručio: "Predsednik ste Poljske, imate poljske obaveze, a ne ruske".

"Ne samo poljska vlada premijera Mađarske ocenjuje kao političara koji sistematski radi protiv evropskih ali i specifično poljskih interesa. Zato podrška premijeru Orbanu, posebno uoči izbora u Mađarskoj, jeste delovanje suprotno poljskim interesima", kazao je danas Tusk pred sednicu vlade.

Zamerka predsedniku Navrockom

Za delovanje protiv "interesa otadžbine" Tusk je direktno optužio predsednika Karola Navrockog, jer je juče posle podne otišao u Budimpeštu na sastanak sa Orbanom, uprkos preporukama i negativnom stavu poljske vlade koja je odgovorna po Ustavu za spoljnu politiku, i iako je mađarski predsednik na glavnu proslavu Dana poljsko-mađarskog prijateljstva prethodno došao u Pšemišl na jugoistoku Poljske.

"Predsednik ste Poljske i imate poljske obaveze, a ne ruske", poručio je premijer šefu države i dodao da u međunarodnoj politici a posebno u tako osetljivim pitanjima kao što je Ukrajina, Rusija, evropska pitanja predsednik Poljske treba da sledi politiku koju kreira vlada.

Premijer je optužio Orbana da direktno deluje na štetu Poljske time što je blokirao skoro 500 miliona evra evropskih kompenzacija za oružje koje je pretohodna poljska konzervativna vlada, inače ideološki bliska Orbanu, poklonila Ukrajini na početku rata.

"EU je priznala da zemlje koje su podnele najveći teret imaju pravo na kompenzacije. Te dve milijarde zlota odavno je trebalo da budu u našem budžetu. Premijer Orban lično blokira njihovu isplatu", kazao je Tusk.

"Orban blokira pomoć Ukrajini uz pomoć pravnih trikova"

Poljski premijer podsetio je da Orban blokira i novu pozajmicu Ukrajini, 90 milijardi evra koje po oceni Donalda Tuska budući da SAD smanjuje pomoć Ukrajini mogu da budu presudne za ishod rata Rusije i Ukrajine.

"Orban kao jedini to blokira koristeći pravne trikove. To može dramatično da utiče na geopolitičko stanje regiona, uključujući i Poljsku", rekao je Tusk.

Poljski premijer upozorio je da već duže vreme dopiru ne samo do Poljske već i drugih članica EU da mađarske diplomate predaju u Moskvu poverljive informacije iz EU i NATO.

"Litvanija je već zatražila da se isključi mađarska delegacija sa jednog zasedanja NATO u strahu da će odati najtajnije informacije Moskvi", kazao je Tusk.

"Orban sistematski podriva napore Poljske još od 2014"

Viktora Orbana poljski premijer optužio je da sistematski i dosledno podriva i poljske napore još od 2014. godine, dakle i tokom vlada sadašnje konzervativne nacionalističke opozicije iz koje je i predsednik Navrocki, da se Evropa oslobodi energetske zavisnosti od gasa i nafte iz Rusije.

"Mađarska vlada je suprotno interesima Mađara i interesima EU negativan primer kršenja raznih standarda, zakona, suzbijanja korupcije. Niko ne sumnja u to da je upravo u tim pitanjima vlada Viktora Orbana počela da odustaje od evropskih normi. Premijer Orban kada se radi o korupciji u Budimpešti jako izbegava bilo kakvu kontrolu od strane nezavisnih medija i nezavisnog pravosuđa a posle i nezavisnih evropskih institucija", kazao je Tusk.