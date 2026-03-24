"TRAMPOV POVRATAK U BELU KUĆU JE RAVAN NAPADU NA UKRAJINU!" Predsednik Nemačke: Rat u Iranu je protivan pravu!
Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer ocenio je da je rat sa Iranom "katastrofalna greška" i kršenje međunarodnog prava.
U neuobičajeno oštroj kritici politike Donalda Trampa, on je poručio da je drugi mandat američkog predsednika označio dubok lom u odnosima sa Nemačkom.
Iako je njegova funkcija uglavnom ceremonijalna, Štajnmajer je zauzeo znatno kritičniji stav od kancelara Fridriha Merca, koji je izbegavao da se izjasni o zakonitosti rata.
"Naša spoljna politika ne postaje uverljivija ako kršenje međunarodnog prava ne nazivamo pravim imenom. Rat u Iranu je protivan pravu", rekao je on u ministarstvu spoljnih poslova.
Štajnmajer je dodao da gotovo uopšte ne sumnja da su tvrdnje o "neposrednoj pretnji“ američkim ciljevima, kojima je rat opravdan, zapravo netačne.
On je povratak Trampa u Belu kuću uporedio sa ruskim napadom na Ukrajinu, istakavši da nema povratka na staro stanje u transatlantskim odnosima.
Pouke o zavisnosti od Rusije primeniti na Ameriku
Predsednik je naglasio da Nemačka mora primeniti pouke koje je naučila oslobađajući se preterane zavisnosti od Rusije i sada ih primeniti na odnos sa SAD. To se prvenstveno odnosi na sektore odbrane i tehnologije, gde se dominacija direktno prevodi u političku moć.
Berlin već neko vreme radi na stvaranju evropskih alternativa američkoj tehnologiji, naročito zbog zabrinutosti oko kontrole podataka i infrastrukture.
Štajnmajer je upozorio i na promenu ekonomskih tokova, navodeći da je Kina u 2025. godini ponovo pretekla Ameriku kao najveći trgovinski partner Nemačke.
