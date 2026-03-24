Slušaj vest

Američki državljanin koji je bio u zatvoru u Avganistanu više od godinu dana pušten je na slobodu, potvrdili su zvaničnici iz Vašingtona.

Radi se o akademiku Denisu Kojlu (64), koga su talibani priveli u Kabulu u januaru 2025. godine.

Kojl je proveo skoro 20 godina radeći u Avganistanu, a tokom pritvora je držan u samici bez ikakve zvanične optužnice.

Američki zvaničnici su naglasili da za njegovo oslobađanje talibanima nije dato ništa zauzvrat, niti je bilo razmene zatvorenika.

Smatra se da je na njihovu odluku uticao potez Trampove administracije koja je pre nekoliko nedelja proglasila Avganistan za državu koja sponzoriše nezakonito pritvaranje.