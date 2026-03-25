Kina je uložila snažan protest Japanu zbog nasilnog upada u njenu ambasadu u Tokiju, piše danas japanski list Džapen tajms.

Portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đijen saopštio je da se osoba koja je tvrdila da je aktivni oficir Japanskih snaga samoodbrane jutros popela preko zida ambasade i nasilno ušla u zgradu.

"Osoba je priznala da su njeni postupci nezakoniti i pretila je da će ubiti kinesko diplomatsko osoblje u takozvano ime Boga", rekao je Lin.

Dodao je da je Kina "duboko šokirana" incidentom i pozvao Tokio da sprovede temeljnu istragu, kazni odgovorne i pruži objašnjenje.

"Japanska strana mora da efikasno garantuje bezbednost prostorija i osoblja kineske ambasade i konzulata u Japanu, da razmotri i ispravi politiku prema Kini i fundamentalno spreči da se ovakvi incidenti ponove", rekao je Lin.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaJAPAN TAJNO RASPOREDIO NOVI TIP RAKETA DUGOG DOMETA! Projektili bi mogli da pogode ciljeve u Kini! Desetine ljudi protestovalo: "Stop eskalaciji tenzija"
Japanska vojska
PlanetaTRAMP OPET NAPRAVIO CIRKUS U BELOJ KUĆI! Doveo japansku premijerku do zida i pokazao joj "eksponat", ona u šoku PRASNULA U SMEH (VIDEO)
Sanae Takaiči Bela kuća
PlanetaNEPRIJATNA SITUACIJA U BELOJ KUĆI: Tramp pred japanskom premijerkom: "Napali smo Iran iznenada, baš kao što je Japan napao Perl Harbor" (VIDEO)
Sanae Takaiči, Donald Tramp
PlanetaVELIKA BRITANIJA SPREMNA DA UČESTVUJE U DEBLOKADI ORMUSKOG MOREUZA: Veliki zaokret, akciji se pridružuje JOŠ PET SILA, stiže pomoć Trampu!
Donald Tramp Iran rat Ormuski moreuz