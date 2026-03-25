Slušaj vest

Kina je uložila snažan protest Japanu zbog nasilnog upada u njenu ambasadu u Tokiju, piše danas japanski list Džapen tajms.

Portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Lin Đijen saopštio je da se osoba koja je tvrdila da je aktivni oficir Japanskih snaga samoodbrane jutros popela preko zida ambasade i nasilno ušla u zgradu.

"Osoba je priznala da su njeni postupci nezakoniti i pretila je da će ubiti kinesko diplomatsko osoblje u takozvano ime Boga", rekao je Lin.

Dodao je da je Kina "duboko šokirana" incidentom i pozvao Tokio da sprovede temeljnu istragu, kazni odgovorne i pruži objašnjenje.

"Japanska strana mora da efikasno garantuje bezbednost prostorija i osoblja kineske ambasade i konzulata u Japanu, da razmotri i ispravi politiku prema Kini i fundamentalno spreči da se ovakvi incidenti ponove", rekao je Lin.