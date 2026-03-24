Izraelska vojska će okupirati južni Liban do reke Litani, rekao je u utorak ministar odbrane Izrael Kac, što je prvi put da je Izrael jasno izrazio nameru da zauzme delove libanske teritorije.

Kac je ranije pretio libanskoj vladi gubitkom teritorije ako ne razoruža Hezbolah, proiransku ekstremističku organizaciju iz Irana, koja je uvukla Liban u američko-izraelski rat protiv Irana kada je počela da napada Izrael 2. marta.

Kac je u utorak na sastanku sa načelnikom generalštaba vojske rekao da će vojska "kontrolisati preostale mostove i bezbednosnu zonu do reke Litani“ i stvoriti "odbrambenu tampon zonu“.

Izraelska vojska je odbila da komentariše izjave ministra odbrane.

Zašto je reka Litani važna?

Reka Litani (Lavovska reka) je najduža reka u Libanu, koja od izvora do Sredozemnog mora teče 177 kilometara i važna je i za poljoprivredu i kao izvor pijaće vode.

Ono što je još bitnije jeste da se ona prostire skoro paralelno s izraelskom granicom i zbog toga je bila od ključne važnosti za zaključivanje prekida vatre između Izraela i Hezbolaha kojim je 2006. okončan njhov tadašnji rat.

Prema Rezoluciji 1701 Saveta bezbednosti UN IDF je trebalo da se povuče sa libanske teritorije na koju su ušli nakon upada Hezbolaha u Izrael, a zauzvat je islamistička organizacija imala obavezu da se povuče severno od reke Litani, pri čemu bi trupe UN i libanska vojska kontrolisale mir na potezu između Lavovske reke i Plave linije, odnosno granice Izraela i Libana koju su utvrdile UN u maju 2000. godine.

Prekid vatre jeste stupio na snagu par dana nakon usvajanja rezolucija, izraelske vojska se povukla iza Plave linije, ali su Hezbolah i druge naoružane grupe ostale na teritoriji između nje i reke Litani.

Izrael uništio pet mostova, tvrde da napadi nisu usmereni protiv libanskih civila

Vojska je uništila pet mostova preko reke od 13. marta i ubrzala je rušenje kuća u libanskim selima blizu izraelske granice.

Izrael tvrdi da je kampanja usmerena protiv Hezbolaha, a ne protiv libanskih civila.

Kac je rekao da u oblastima južnog Libana gde vlada „teror“ ne bi trebalo da bude domova niti stanovnika, očigledno misleći na Hezbolah.

Borci te ekstremističke grupe nastavljaju da izvode svakodnevne raketne napade i napade dronovima na izraelsku teritoriju i bore se protiv izraelskih snaga u selima južnog Libana.

Reakcija Hezbolaha na planove Izraela

Libanska teroristička grupa Hezbolah boriće se da spreči izraelske trupe da okupiraju južni Liban, rekao je za Rojters jedan od vodećih poslanika grupe, Hasan Fadlalah, rekavši da bi takva okupacija predstavljala „egzistencijalnu pretnju“ Libanu kao državi.

"Odbrambena linija"

Kac je takođe rekao da izraelski vojnici manevriraju u Libanu kako bi uspostavili „prvu liniju odbrane“ i uništavaju infrastrukturu Hezbolaha, uključujući kuće za koje tvrdi da funkcionišu kao "terorističke ispostave".

Njegove izjave usledile su nakon što je uticajni ministar finansija Becalel Smotrič juče rekao da Izrael treba da anektira južni Liban do reke.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u ponedeljak da bi Vašington i Teheran uskoro mogli da postignu sporazum o okončanju rata, ali je Iran negirao da je bilo bilo kakve komunikacije sa SAD.

On ne zna da li će prekid vatre u Libanu biti deo bilo kakvog sporazuma o okončanju američko-izraelskog rata sa Iranom.