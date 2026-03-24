De fakto vladar Saudijske Arabije, princ Muhamed bin Salman, vrši pritisak na predsednika Donalda Trampa da nastavi rat protiv Irana, saznaje Njujork tajms!

Prema informacijama ljudi koje su američki zvaničnici uputili u ove razgovore, princ vidi trenutnu vojno-izraelsku kampanju kao „istorijsku priliku“ za preoblikovanje Bliskog istoka.

U seriji razgovora tokom protekle nedelje, Bin Salman je preneo Trampu stav da se mora ići do kraja – do uništenja iranske vlade.

Saudijski princ tvrdi da Iran predstavlja dugoročnu pretnju za Zaliv koja se može eliminisati samo "uklanjanjem tamošnjeg režima."

Razlike između Rijada i Izraela

Zanimljivo je da se pogledi Rijada i Izraela donekle razlikuju: dok Benjamin Netanjahu priželjkuje oslabljen i haotičan Iran, Saudijska Arabija propalu državu u susedstvu vidi kao direktnu bezbednosnu opasnost.

Ipak, visoki zvaničnici u Rijadu i Vašingtonu strahuju od posledica ako se konflikt previše oduži.

Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana

Postoji opravdana bojazan da bi Iran mogao da izvede još razornije napade na saudijska naftna postrojenja, dok bi SAD mogle ostati zaglavljene u „beskonačnom ratu“. Sam Tramp u javnosti šalje kontradiktorne signale, varirajući između najava o skorom kraju rata i poruka o daljoj eskalaciji.

U ponedeljak je predsednik SAD objavio na društvenim mrežama da su vođeni "produktivni razgovori o potpunom okončanju neprijateljstava“, što je Teheran odmah demantovao.