"MORA SE IĆI DO KRAJA - DO UNIŠTENJA IRANSKE VLADE" Najmoćniji princ na Bliskom istoku PRITISKA Trampa na ovakvo rešenje!
De fakto vladar Saudijske Arabije, princ Muhamed bin Salman, vrši pritisak na predsednika Donalda Trampa da nastavi rat protiv Irana, saznaje Njujork tajms!
Prema informacijama ljudi koje su američki zvaničnici uputili u ove razgovore, princ vidi trenutnu vojno-izraelsku kampanju kao „istorijsku priliku“ za preoblikovanje Bliskog istoka.
U seriji razgovora tokom protekle nedelje, Bin Salman je preneo Trampu stav da se mora ići do kraja – do uništenja iranske vlade.
Saudijski princ tvrdi da Iran predstavlja dugoročnu pretnju za Zaliv koja se može eliminisati samo "uklanjanjem tamošnjeg režima."
Razlike između Rijada i Izraela
Zanimljivo je da se pogledi Rijada i Izraela donekle razlikuju: dok Benjamin Netanjahu priželjkuje oslabljen i haotičan Iran, Saudijska Arabija propalu državu u susedstvu vidi kao direktnu bezbednosnu opasnost.
Ipak, visoki zvaničnici u Rijadu i Vašingtonu strahuju od posledica ako se konflikt previše oduži.
Postoji opravdana bojazan da bi Iran mogao da izvede još razornije napade na saudijska naftna postrojenja, dok bi SAD mogle ostati zaglavljene u „beskonačnom ratu“. Sam Tramp u javnosti šalje kontradiktorne signale, varirajući između najava o skorom kraju rata i poruka o daljoj eskalaciji.
U ponedeljak je predsednik SAD objavio na društvenim mrežama da su vođeni "produktivni razgovori o potpunom okončanju neprijateljstava“, što je Teheran odmah demantovao.
Podsećamo da su i drugi regionalni lideri, poput zamenika premijera Danske, Troelsa Lund Polsena, ranije izražavali zabrinutost zbog nestabilnosti koju ovaj sukob donosi svetskom poretku.
