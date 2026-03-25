Slušaj vest

Dve reke izlile su se iz svojih korita u Keniji na poljoprivredno zemljište i naseljena područja zbog čega su se mnoge porodice iselile, a broj poginulih u poplavama u toj zemlji ovog meseca porastao je na 88.

Najmanje 21 okrug pogođen je poplavama, a zbog oštećene infrastrukture postoji opasnost po javnu bezbednost, a sve više ima potrebe i za humanitarnom pomoći.

Više od 34.000 ljudi je raseljeno zbog poplava koje su počele ranije u martu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

1/6 Vidi galeriju Poplave u Keniji Foto: Andrew Kasuku/AP

Izlivanje reke Naindo

Poslednji slučaj je izlivanje reke Niando na zapadu zemlje.

Vlasti upozoravaju vozače da izbegavaju poplavljene puteve, posebno noću kada je vidljivost smanjena - teško je proceniti dubinu i jačinu vode koja teče.

Hitne službe su pojačale aktivnosti u najteže pogođenim područjima, predvođene kenijskim Crvenim krstom, koji spasava zaglavljene stanovnike i premešta porodice na bezbednije lokacije.

U oblasti Niando, spasilački timovi evakuisali su od juče više od 200 ljudi i više od 200 grla stoke, dok su najmanje dve porodice izvučene iz neposredne opasnosti.

Vlasti takođe rade na evakuaciji više od 900 učenica iz srednje škole "Ahero Girls National School", dok nivo vode i dalje raste.

Poplave i u drugim regionima

U okrugu Tana River, reka Tana se izlila iz korita, poplavivši poljoprivredna zemljišta.

Ugroženi su i stambeni i ugostiteljski objekti.

Širom zemlje, poplave su poremetile svakodnevni život, dovele do zatvaranja škola, učinile puteve neprohodnim i prekinule poslovne aktivnosti, naročito u nižim i neformalnim naseljima.

Zvaničnici navode da su hitne službe i dalje na terenu i prate situaciju, uz očekivanje dodatnih evakuacija ukoliko se padavine nastave.

Kenija se svake godine suočava sa sezonskim poplavama, ali razmere i intenzitet aktuelne krize ponovo su izazvali zabrinutost zbog spremnosti za vanredne situacije i ranjivosti zajednica koje žive u blizini reka i u područjima sklonim poplavama.

Vlasti su pozvale stanovnike u visokorizičnim zonama da ostanu na oprezu i prate zvanična uputstva, upozoravajući da bi se uslovi mogli dodatno pogoršati u narednim danima ukoliko obilne padavine potraju.