Slušaj vest

Dve reke izlile su se iz svojih korita u Keniji na poljoprivredno zemljište i naseljena područja zbog čega su se mnoge porodice iselile, a broj poginulih u poplavama u toj zemlji ovog meseca porastao je na 88. Najmanje 21 okrug pogođen je poplavama, a zbog oštećene infrastrukture postoji opasnost po javnu bezbednost, a sve više ima potrebe i za humanitarnom pomoći.

Više od 34.000 ljudi je raseljeno zbog poplava koje su počele ranije u martu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Poslednji slučaj je izlivanje reke Niando na zapadu zemlje.

Vlasti upozoravaju vozače da izbegavaju poplavljene puteve, posebno noću kada je vidljivost smanjena - teško je proceniti dubinu i jačinu vode koja teče.

Evakuisano 900 učenica iz srednje škole

Hitne službe su pojačale aktivnosti u najteže pogođenim područjima, predvođene kenijskim Crvenim krstom, koji spasava zaglavljene stanovnike i premešta porodice na bezbednije lokacije.

1/8 Vidi galeriju Poplave u Keniji Foto: DANIEL IRUNGU/EPA

U oblasti Niando, spasilački timovi evakuisali su od juče više od 200 ljudi i više od 200 grla stoke, dok su najmanje dve porodice izvučene iz neposredne opasnosti.

Vlasti takođe rade na evakuaciji više od 900 učenica iz srednje škole "Ahero Girls National School", dok nivo vode i dalje raste. Poplave su prijavljene i u drugim regionima.