Članica NATO-a Poljska je rano jutros podigla nekoliko aviona nakon što su u ruskim noćnim vazdušnim napadima u susednoj Ukrajini poginule najmanje četiri osobe.

Poljska vojska je saopštila da su dva borbena aviona i avion za rano upozoravanje opremljeni moćnim senzorima za otkrivanje pretnji iz daljine poleteli iz njenih baza nakon što su u Ukrajini otkriveni ruski vazdušni napadi dugog dometa.

Poljska često podiže svoje avione kada Moskva napada Ukrajinu.

NATO rotira dodatne borbene avione kako bi zaštitio poljski vazdušni prostor od septembra, kada je oko 20 ruskih dronova prešlo na poljsku teritoriju.

Poljska operativna komanda je saopštila da je podigla svoje zemaljske sisteme protivvazdušne odbrane i radarske sisteme na najviši nivo pripravnosti.

„Ove akcije su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u područjima koja se graniče sa ranjivim regionima“, saopštile su poljske oružane snage.

Oglasio se Zelenski

Prema rečima ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog, Rusija je ispalila skoro 400 dronova i lansirala 34 rakete, uključujući balističke rakete.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo kaže da je protivvazdušna odbrana presrela 25 raketa i 365 dronova.

Pogođeno je 22 lokacije širom Ukrajine, a ostaci uništenih dronova pali su na deset mesta.

