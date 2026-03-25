Odluka vlade Slovačke da dozvoli benzinskim pumpama ograničenje prodaje dizela i skuplju naplatu strancima protivna je zakonima EU, izjavio je danas portparol Evropske komisije Rikardo Kardozo.

On je naveo da je Komisija upoznata sa odlukom Bratislave da uvede ograničenje prodaje na 30 dana, kao i različite cene za domaće i strane vozače.

Vlada Roberta Fica prošle nedelje je usvojila rezoluciju kojom se dozvoljava benzinskim stanicama da skuplje naplaćuju gorivo onima sa stranim registracijama.

"Smatramo da je ta mera krajnje diskriminatorna i da potkopava integritet našeg jedinstvenog tržišta“, rekao je Kardozo, dodajući da Brisel priprema pravne korake.

"Razumemo da je u jeku iranska kriza, ali..."

Iako Komisija razume potrebu za podrškom građanima u jeku iranske krize, istaknuto je da mere ne smeju da diskriminišu ljude na osnovu nacionalnosti.

Prema novoj odluci slovačke vlade, pumpe mogu da ograniče prodaju dizela na jedan pun rezervoar i dodatnih deset litara u kanisteru. Takođe je strogo ograničen izvoz, a cene za vozila sa stranim tablicama određuju se na osnovu proseka cena u Češkoj, Austriji i Poljskoj.

Ove mere će biti na snazi 30 dana i odnose se isključivo na dizel, dok je benzin izuzet iz novih pravila. Pored Slovačke, i Slovenija je uvela ograničenja točenja goriva na 50 litara za fizička lica i 200 litara za pravna lica zbog problema u snabdevanju.