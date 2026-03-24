Tramp je rekao da su Amerika i Iranvodili "veoma dobre razgovore" o okončanju rata na Bliskom istoku i zbog toga je američki predsednik izjavio da je naredio vojsci da obustavi planirane napade na Iran na pet dana. Da li je primirje moguće ili su sukobi ipak otišli predaleko?

Gosti u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji bili su dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Aleksandar Stanković, politički analitičar.

- Ja mislim da Tramp zamišlja da će biti primirja, on želi da zaustavi divljanje berzi i da zaustavi strah koji postoji na zapadu od nestašice goriva. Verovatno su potrošene zalihe tih raketa, niko se nije aktivno priključio SAD-u, više je to indirektna pomoć. Troškovi ovog rata će biti problem za Ameriku i Izrael - objašnjava Miletić.

On smatra da trenutno postoji "jedno zatišje pred buru."

"Rusija je videla svoju šansu u ovim sukobima"

- Mislim da je i Izraelu jasno da oni nemaju mnogo alternativa, zaustavljanje ne samo nuklearnog kapaciteta Irana već i promena njegovog režima je jedino što može zadovoljiti Izrael. Čini mi se da je malo elemenata za primirje ili zatišje. Primetio sam da je i jedna velika sila odnosno Rusija videla svoje šanse i dobrobiti za svoju državu u ovom ratu - dodaje.

Kako kaže, Rusija primećuje da će američke sile "slomiti zube" tokom ovih sukoba.

- Rekao bih da niko u ovom sukobu nije naivan, svi imaju svoje ciljeve i smatram da je veoma teško zaustaviti ovo što je započeto. Nema rešenja za Iran ako oni budu ti koji će prekinuti rat. Devastacija Irana je sa druge strane već velika a to znači nezadovoljstvo naroda koje naravno zatim dovodi do promene režima. Moguće je da će kroz nekoliko godina Amerika i ostvariti svoj cilj mada indirektno - rekao je Miletić.

Ovde radi o svetskom poretku koji je mnogo važniji, ne samo o nafti, smatra Miletić.

Stanković navodi da su određene berzanske kompanije zaradile na špekulacijama sa naftom.

- Zapad je siguran sa naftom, Amerika i Evropa su sigurni. Skoro 90% nafte koja prođe kroz ormuški moreuz ide na istok odnosno u Aziju. Tu su najugroženije Kina, Indija i Japan. Japanska premijerka je imala sastanak sa Donaldom Trampom i on je trebao da se tumači u tom kontekstu jer su ugroženiji ljudi iz Azije - rekao je Stanković.

On objašnjava da je cela globalna trgovina na udaru.

"Nisam siguran da će Iranci pustiti Trampa da izađe iz rata"

- Ja moram da napomenem da Donald Tramp ima jako malo vremena da izađe iz ovog rata ako želi da se pozicionira kao neki veliki američki predsednik, a ja mislim da je njemu to izuzetno važno. On mora da postane svestan da se u ljubav i rat ulazi kada se želi a da se izlazi kada te puste. Ja nisam siguran da će njega Iranci pustiti - rekao je Stanković.

Smatra da će Iran moći snažno da nastavi ovaj rat ukoliko Rusija i Kina krenu da mu pružaju veću operativnu podršku.

