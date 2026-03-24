Rusija je danas, usred dana, izvela napad na centar Lavova, pri čemu su dve osobe teško povređene, saopštila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.

Ona je na društvenoj mreži X navela da su „rusko-iranski dronovi pogodili prepun gradski centar“, uz objavu snimka udara drona u jednu zgradu.

Prema njenim rečima, među metama je bila i crkva Svetog Andreja iz 17. veka, koja se nalazi na listi svetske baštine Uneska.

Sviridenko je poručila da se, kako bi se zaustavila Rusija, moraju primeniti snažne mere, uključujući stroge sankcije i odlučnu akciju.

Rat u Ukrajini ušao u petu godinu

Rat u Ukrajini traje od 24. februara 2022. godine, kada je Rusija započela opštu invaziju.

Sukob je sada ušao u petu godinu i prerastao u iscrpljujući rat sa ograničenim teritorijalnim promenama, ali kontinuiranim napadima na gradove i infrastrukturu.

Poginulo više od 15.000 civila

Prema procenama Ujedinjenih nacija i zapadnih izvora, potvrđeno je više od 15.000 poginulih civila, iako se veruje da je stvarni broj veći.

Ukupni vojni gubici obe strane procenjuju se na između 1,8 i skoro 2 miliona poginulih, ranjenih i nestalih.