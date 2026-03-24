Premijer Slovačke, Robert Fico, izjavio je da unutar Evropske komisije trenutno pobeđuje mržnja prema Rusiji umesto napora da se reši energetska kriza.

On smatra da bi Evropska unija mogla da primora Ukrajinu da ponovo pokrene naftovod Družba uslovljavanjem kredita od 90 milijardi evra.

Vlada Slovačke je zvanično odobrila postupak za podnošenje tužbe protiv Evropske komisije zbog zabrane uvoza ruskog gasa. Fico je istakao da je materijal o tužbi tajan jer sadrži strategiju i argumente koji ne smeju biti javni pre samog podnošenja postupka.

I Mađarska planira tužbu

Pored Slovačke, tužbu planira da podnese i Mađarska, a glavni razlog je kršenje pravila o jednoglasnom donošenju odluka. Slovački premijer tvrdi da je odluka o prekidu snabdevanja ruskim gasom i naftom morala biti doneta uz saglasnost svih 27 država članica.

On optužuje Komisiju da je svesno zaobišla ovo pravilo i odluku donela kvalifikovanom većinom, jer je znala da neće dobiti pristanak svih zemalja.

"Tvrdimo da je ovo direktno kršenje osnovnih ugovora na kojima počiva Evropska unija", poručio je Fico.