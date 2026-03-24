Penzionisanje ne mora uvek biti loša stvar, posebno ako ste dobrog zdravlja i imate nekoliko dodatnih evra na računu. Najbolji primer je jedan penzioner koji je, nakon što je nedavno otišao u penziju, odlučio da se počasti Lamborgini Aventadorom.

Pošto je to bio super automobil o kome je sanjao celog života, odlučio je da poseti salon i isproba svoju novu investiciju. Međutim, nije očekivao da najteži deo neće biti vožnja, već nešto mnogo jednostavnije.

Pravi izazov je nastao kada je pokušao da izađe iz automobila.

Nisko sedište, neobičan oblik vrata i nedostatak iskustva sa tako ekstremnim brzim automobilom stvorili su nezgodnu situaciju. Njegov debi u super automobilu pretvorio se u pravi debakl koji ga je naučio da najvažnija stvar pri kupovini Lamborgija nije novac, već izlazak iz automobila sa stilom.

Iako je završio na kolenima, penzioner se nije ljutio, već se smejao kao lud. Nije poznato da li je na kraju kupio automobil, ali sudeći po prvom susretu i njegovim ograničenim gimnastičkim sposobnostima, Aventador je bio van svih kombinacija.

Kurir.rs/Jutarnji 

Ne propustitePenzionerKO NIJE ISPUNIO USLOV ZA PENZIJU VIŠE NEMA RAZLOGA ZA BRIGU: Najavljena garantovana primanja u Srbiji - ko bi imao prava na njih?
PenzionerU PENZIJU SE VIŠE NEĆE IĆI SA 65 NEGO SA 75 GODINA ŽIVOTA: Odlazak sa posla u šezdesetim nerealan, šta čeka najstarije građane
InfoBizKOLIKA ĆE VAM BITI PENZIJA AKO STE RADNI VEK PROVELI NA MINIMALCU: 200 evra? Blizu, a ovo je tačan iznos! A sa 70.000 plate?
PenzionerIVICA RADIO PUNE 43 GODINE, PENZIJU STEKAO U OVOJ ZEMLJI EU! A onda upitao: Od čega ja da živim? Pozvao ih, šokirali ga odgovorom
