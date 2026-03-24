Saudijski prestolonaslednik i de fakto lider Muhamed bin Salman pozvao je predsednika SAD Donalda Trampa da nastavi rat protiv Irana, opisujući američko-izraelsku vojnu kampanju kao „istorijsku priliku“ za preoblikovanje Bliskog istoka, prema izvorima koje su obavestili američki zvaničnici, izveštava Njujork tajms.

U nizu razgovora prošle nedelje, princ Muhamed je rekao Trampu da mora insistirati na uništenju tvrdokorne iranske vlade, prema pisanju lista „Njujork tajms“. Princ Muhamed je, prema izvorima, tvrdio da Iran predstavlja dugoročnu pretnju za Zaliv koja se može eliminisati samo uklanjanjem vlade tamo.

Različiti pogledi na Izrael i Saudijsku Arabiju

Iako izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe Iran smatra dugoročnom pretnjom, analitičari ukazuju na ključnu razliku u ciljevima. Za izraelske zvaničnike, propala iranska država, preokupirana unutrašnjim nemirima i nesposobna da ugrozi Izrael, predstavljala bi pobedu.

S druge strane, Saudijska Arabija takav scenario u Iranu vidi kao ozbiljnu i direktnu bezbednosnu pretnju.

Međutim, visoki zvaničnici u saudijskoj i američkoj administraciji strahuju da bi sukob mogao da izmakne kontroli. Prema njihovim procenama, ako se rat odugovlači, Iran bi mogao da pokrene još razornije napade na saudijska naftna postrojenja, dok bi Sjedinjene Države mogle da budu zaglavljene u beskrajnom ratu.

Trampove kontradiktorne poruke

U svojim javnim nastupima, Tramp šalje potpuno kontradiktorne poruke, sugerišući naizmenično da bi rat mogao uskoro da se završi i da će doći do eskalacije.

U ponedeljak je predsednik na društvenim mrežama objavio da su njegova administracija i Iran vodili „produktivne razgovore o potpunom i konačnom rešavanju naših neprijateljstava“. Međutim, Iran je negirao da su bilo kakvi pregovori u toku.