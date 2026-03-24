Policija Češke saopštila je danas da je troje ljudi uhapšeno nakon što je požar uništio skladište kompanije koja je snabdevala Ukrajinu dronovima.Policija je saopštila da se požar istražuje kao "podmetanje povezano sa terorizmom".

Dvojica osumnjičenih su uhapšena na teritoriji Češke, dok je treća osoba uhapšena u Slovačkoj. Uhapšeni su optuženi su za teroristički napad i učešće u terorističkoj grupi.

Policija je saopštila da su uhapšeni državljani Češke i SAD.

"Nastavljamo intenzivno da radimo na hapšenju preostalih osumnjičenih, takođe u saradnji sa stranim partnerima", saopštila je policija.

Požar je izbio u industrijskoj zoni u gradu Pardubice, oko 100 kilometara istočno od Praga, uništivši zgradu skladišta, ali nije bilo povređenih, saopštila je policija.

Kompanija "LPP Holding" potvrdila je da je požar izbio u jednoj od njihovih zgrada i saopštila da sarađuje u istrazi.

Kompanija proizvodi robu i za civilnu i za vojnu upotrebu, među kojima su i dronovi koje Ukrajina koristi u borbi protiv Rusije.