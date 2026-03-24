Meta bio i gasovod na jugozapadu zemlje

Američki i izraelski udari su navodno ciljali dva gasna postrojenja i cevovod u Iranu, prema izveštajima iranskih medija.

Novinska agencija Fars je izvestila da su „zgrada gasne administracije i stanica za regulaciju pritiska gasa u ulici Kaveh u Isfahanu bile mete napada“. Dodaje se da su objekti „delimično oštećeni“, dok je meta bio i gasovod na jugozapadu zemlje.

Ove optužbe dolaze samo nekoliko sati pošto je bivši američki predsednk Donald Tramp odustao od pretnji napadom na energetsku infrastrukturu, odloživši ih za pet dana.

Još nije jasno da li iranski mediji krive Sjedinjene Države ili Izrael za napade.

Tramp je juče rekao da je naredio američkoj vojsci da odloži sve „napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu“ za period od pet dana.

Ranije je pretio da će napasti iranska energetska postrojenja ako Teheran ponovo ne otvori Ormuski moreuz.