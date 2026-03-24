Teretni brodovi počeli su da plaćaju Iranu ogromne sume novca kako bi bezbedno prošli kroz Ormuski moreuz.

Ispred ulaza u ovu ključnu pomorsku rutu formiraju duge kolone tankera, prenosi Blumberg pozivajući se na upućene izvore.

Na snimcima iz vazduha vidi se veliki broj brodova koji čekaju dozvolu za prolaz, što dodatno potvrđuje ozbiljne poremećaje u globalnom snabdevanju energentima.

Do dva miliona dolara po prolazu

Prema navodima izvora, naplata prolaza trenutno se obavlja neformalno i pojedinačno, a Iran za jedan tranzit traži i do dva miliona dolara.

Ova praksa predstavlja ogroman finansijski teret za brodarske kompanije, ali i dodatno podiže cenu transporta nafte i gasa, što se direktno preliva na globalno tržište energenata.

Teheran razmatra legalizaciju naplate

U Teheranu se, kako se navodi, već razmatra mogućnost da se ove takse formalizuju i uvedu kao zvanična politika u okviru posleratnog uređenja regiona.

Takav potez mogao bi trajno promeniti pravila plovidbe kroz jedan od najvažnijih energetskih koridora na svetu, kroz koji prolazi značajan deo globalne trgovine naftom.

Stručnjaci upozoravaju da bi institucionalizacija ovakvih nameta dodatno povećala troškove transporta i mogla izazvati novi talas rasta cena energenata širom sveta.