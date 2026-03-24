Američki predsednik Donald Tramp izjavio su Sjedinjene Američke Države pobedile u ratu protiv Irana, dodavši da se Iran složio da nikad u budućnosti ne poseduje nuklearno naoružanje.

"Svi lideri su im nestali. Niko ne zna s kim da razgovara. Ali mi zapravo razgovaramo sa pravim ljudima, a oni toliko žele da postignu dogovor. Nemate pojma koliko očajnički žele da postignu dogovor, ali videćemo šta će se desiti", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, iranski predstavnici koji razgovaraju sa američkim timom to čine "veoma razumno".

Tramp je dodao da SAD u pregovorima predstavljaju specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, kao i američki državni sekretar Marko Rubio i potpredsdenik SAD Džej Di Vens.

"Druga strana želi da sklopi dogovor. Ko ne bi na njihovom mestu? Mornarica im je nestala, vazduhoplovstvo, komunikacije, svi PVO sistemi, rakete. Možete li da navedete jednu stvar koja nije uništena ili koja dobro funkcioniše? Mi slobodno letimo iznad Teherana, možemo da radimo šta god poželimo", rekao je američki predsednik.

Kurir.rs/Skaj njuz

Ne propustitePlaneta"TRAMP OČAJNIČKI ŽELI IZLAZ IZ HAOSA KOJI JE SAM STVORIO" Predsednik SAD očekivao pad iranskog režima ili bezuslovnu predaju za 72 sata! NIJE POSTOJAO PLAN B!
Planeta"PIT, TI SI PRVI ISTUPIO DA TREBA NAPASTI IRAN": Tramp svom ministru rata: Rekao si - hajde da ovo uradimo jer ne možemo dozvoliti da imaju nuklearno oružje!
Planeta"MORA SE IĆI DO KRAJA - DO UNIŠTENJA IRANSKE VLADE" Najmoćniji princ na Bliskom istoku PRITISKA Trampa na ovakvo rešenje!
PlanetaTRAMP KONAČNO NAŠAO IRANSKU DELSI? "MORAMO DA GA TESTIRAMO" Bio na čelu Teherana, PRETIO AMERICI, a sada je "vruća opcija" za predaju nafte po modelu VENECUELE!
PlanetaTRAMP SPREMA INVAZIJU NA IRANSKO OSTRVO HARG!? Amerika raspoređuje još 3.000 vojnika na Bliski istok! "RAT JE DOBIJEN! "Iran ismeva predsednika SAD! (VIDEO)
PlanetaOVO JE ČOVEK S KOJIM JE TRAMP PREGOVARAO O OKONČANJU RATA? Nazvao ga "najuglednijim vođom", ubijeni Sulejmani mu bio prijatelj, nasilno je gušio proteste!
