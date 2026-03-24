Američki predsednik Donald Tramp izjavio su Sjedinjene Američke Države pobedile u ratu protiv Irana, dodavši da se Iran složio da nikad u budućnosti ne poseduje nuklearno naoružanje.

"Svi lideri su im nestali. Niko ne zna s kim da razgovara. Ali mi zapravo razgovaramo sa pravim ljudima, a oni toliko žele da postignu dogovor. Nemate pojma koliko očajnički žele da postignu dogovor, ali videćemo šta će se desiti", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, iranski predstavnici koji razgovaraju sa američkim timom to čine "veoma razumno".

Tramp je dodao da SAD u pregovorima predstavljaju specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, kao i američki državni sekretar Marko Rubio i potpredsdenik SAD Džej Di Vens.

"Druga strana želi da sklopi dogovor. Ko ne bi na njihovom mestu? Mornarica im je nestala, vazduhoplovstvo, komunikacije, svi PVO sistemi, rakete. Možete li da navedete jednu stvar koja nije uništena ili koja dobro funkcioniše? Mi slobodno letimo iznad Teherana, možemo da radimo šta god poželimo", rekao je američki predsednik.