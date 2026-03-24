Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo poslednjih dana otkako se vratio u Belu kuću, usred naglog skoka cena goriva i široko rasprostranjenog neodobravanja rata koji je pokrenuo protiv Irana, pokazala je danas anketa Rojtersa/Ipsosa.

Anketa je pokazala da samo 36 odsto Amerikanaca odobrava Trampove postupke, dok je anketa Rojtersa/Ipsosa prošle nedelje pokazala podršku od 40 odsto. Stavovi Amerikanaca o Trampu su se značajno pogoršali zbog njegovog postupanja sa troškovima života, jer su cene benzina porasle otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Samo 25 odsto ispitanika podržalo je Trampov pristup problemu, na kojem je zasnovao svoju kampanju za predsedničke izbore 2024. Trampova pozicija unutar Republikanske stranke ostaje uglavnom jaka.

Samo oko jedan od pet republikanaca rekao je da ne odobrava njegov ukupni učinak u Beloj kući, što je malo promenjeno u odnosu na oko jednog od sedam prošle nedelje. Ipak, udeo republikanaca koji ne odobravaju njegovo postupanje sa troškovima života porastao je sa 27 na 34 procenta.

Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL

Trampov rejting odobravanja bio je 47 odsto u ranim danima njegovog drugog mandata, u odnosu na oko 40 odsto prošlog leta. Rat u Iranu bi to mogao da promeni za predsednika koji je stupio na dužnost obećavajući da će izbegavati „glupe ratove“.

Anketa je pokazala da 35 odsto Amerikanaca odobrava američke napade na Iran, što je dva procentna poena manje u odnosu na anketu prošle nedelje. Oko 61 odsto ne odobrava napade, u poređenju sa 59 odsto prošle nedelje, prenosi Rojters.

Ranije ankete agencija Rojters/Ipsos sprovedene su neposredno nakon prvih američko-izraelskih napada na Iran, kada je ispitanicima data mogućnost da kažu da nisu sigurni u svoje stavove. Najnovija istraživanja ne daju ovu mogućnost, iako je pet odsto ispitanika u poslednjem istraživanju odbilo da odgovori na pitanja vezana za rat.

Nije bilo znakova da opadanje Trampove popularnosti utiče na njegove republikanske saveznike, koji žele da zadrže kontrolu nad Kongresom na novembarskim srednjoročnim izborima. Oko 38 odsto registrovanih birača u anketi je reklo da su republikanci bolji upravnici američke ekonomije.

34 odsto njih je izabralo demokrate. Anketa, koja je sprovedena onlajn i širom Sjedinjenih Država, prikupila je odgovore od 1.272 odrasla Amerikanca i imala je marginu greške od tri procentna poena.