Sjedinjene Američke Države zajedno sa posrednicima Pakistanom, Egiptom i Turskom razgovaraju o održavanju mirovnog samita sa Iranom već u četvrtak, javlja izraelski TV Kanal 12, pozivajući se na tri neimenovana izvora upoznata sa planom.

Ta televizija navodi da bi se na mirovnom samitu razgovaralo o novom sporazumu u 15 tačaka koji su predložile SAD.

Samit bi verovatno bio održan u Islamabadu, prenosi TV Kanal 12 i navodi da dva izvora napominju da Iran još nije pristao na takav samit.

Novoizabrani iranski lider, vrhovni verski lider ajatolah Modžtaba Hamnei mora da odobri prisustvo Irana iako je navodno povređen tokom američko-izraelskih udara i nije se pojavljivao u javnosti od imenovanja, prenosi Tajms of Izrael.

Iran Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Iako SAD navodno žele sastanak na visokom nivou između potpredsednika SAD Džej Di Vensa i predsednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa oni bi mogli da budu održani i na nižem nivou, odnosno između iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i glavnih Trampovih pomoćnika Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa.

Bez obzira na pregovore Vašingtona sa Iranom, američki i izraelski zvaničnici rekli su za Kanal 12 da u naredne dve do tri nedelje ne očekuju kraj ili pauzu u ratu jer se očekuje da će postizanje dogovora trajati duže.

U izveštaju se dodaje da su SAD dale Izraelu plan od 15 tačaka za okončanje rata koji su podnele i Iranu.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u ponedeljak da postoji mnogo tačaka dogovora sa Iranom o uslovima za okončanje rata i ozbiljna šansa za dogovor, međutim, izraelska obaveštajna služba procenjuje da su razlike između sukobljenih strana veoma velike.

Kurir.rs/TV kanal 12/Tajms of Izrael

